不滿聯準會 川普恐拿財長開刀

2018年12月26日 04:11 中國時報 王嘉源 ／綜合報導 ／綜合報導

自上任以來，美國總統川普一直自詡是美股大漲的功臣，但近來美股反轉直落，他因此把炮火對準聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾的升息決定。但聯準會主席地位超然，川普要換人的難度高，因此已經轉而考慮拿財政部長穆努欽開刀。

川普自上任以來，始終把股市頻創新高當成政績，最近美股暴跌形同是自打耳光，三大指數當天全面重挫逾2％，創百年來平安夜最大跌幅。因川普堅持要國會放行美墨邊境築牆預算，以致臨時支出法案卡關，造成政府部分停擺，加上聯準會12月份升息，令川普火冒三丈，想辦法要開除聯準會主席鮑爾。

川普24日平安夜在推特發文稱：「我們經濟唯一的問題就出在聯準會，他們對市場無感，不了解貿易戰或強勢美元的必要性，甚至是民主黨人因為邊界議題主導的政府關門。聯準會就像是實力堅強的高爾夫球手，但由於缺乏觸感而無法得分，他不會推桿！」川普在另一推文還自怨自艾道，「我孤伶伶一人（可憐的我）待在白宮，等著民主黨人回來，針對迫切需要的邊界安全達成協議。」

面對股市頻頻重挫，美國財長穆努欽過去兩天大動作試圖安撫市場，包括在24日召開「暴跌救市小組」的電話會議，上周末還分別與美國6大銀行的行政總裁通電話，沒想到反而加劇市場疑慮，股市在平安夜又狂瀉，美股三大指數連續第四個交易日下跌，創三年多來最大跌幅。道瓊工業指數重摔653點，以科技股為主的那斯達克指數目前處於熊市。

(中國時報)