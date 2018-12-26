非禁即入 陸實施准入負面表列制

2018年12月26日 04:11 中國時報 藍孝威 ／北京報導 ／北京報導

陸美貿易磋商明年1月登場前夕，北京持續釋放擴大市場訊號。大陸國家發展改革委、商務部25日發布《市場准入負面清單（2018年版）》，包括「禁止准入類」和「許可准入類」兩大類，共151個事項、581條具體管理措施。這意味大陸全面實施市場准入負面清單制度，負面清單以外的行業、領域、業務等，各類市場主體皆可依法平等進入。

清單主體包括「禁止准入類」和「許可准入類」兩大類，共151個事項、581條具體管理措施，與此前的試點版負面清單相比，事項減少了177項，具體管理措施減少了288條。

其中，禁止准入類事項四項，分別是法律法規明確設立的與市場准入相關的禁止性規定，《產業結構調整指導目錄》中禁止投資和禁止新建的項目，以及禁止違規開展金融相關經營活動、禁止違規開展互聯網相關經營活動。

至於未來如何強化制度落地實施達到「非禁即入」，特別是民營企業市場准入門檻的公平公正，大陸國家發改委體改司司長徐善長昨在記者會上表示，非公有制經濟是大陸社會主義市場經濟的重要組成部分。大陸民營企業不斷發展壯大，已經成為推動大陸發展不可或缺的力量。

徐善長指出，不同所有制主體在市場准入、資質許可等方面待遇應完全公平。實行市場准入負面清單制度，有利於營造公平公正市場環境，給市場主體鬆綁減負，激發民間資本創新創業活力。

徐善長指出，全面實施市場准入負面清單制度後，對市場准入審批將實行「清單化」管理。國家發展改革委、商務部將會同有關部門，進一步清理清單之外針對市場准入環節的審批事項。在市場准入負面清單外，不得對民營企業設置不合理或歧視性的准入條件，不得採取額外的准入管制措施。

(中國時報)