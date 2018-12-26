非禁即入 陸實施准入負面表列制

友善列印
中國時報
／北京報導

陸美貿易磋商明年1月登場前夕，北京持續釋放擴大市場訊號。大陸國家發展改革委、商務部25日發布《市場准入負面清單（2018年版）》，包括「禁止准入類」和「許可准入類」兩大類，共151個事項、581條具體管理措施。這意味大陸全面實施市場准入負面清單制度，負面清單以外的行業、領域、業務等，各類市場主體皆可依法平等進入。

清單主體包括「禁止准入類」和「許可准入類」兩大類，共151個事項、581條具體管理措施，與此前的試點版負面清單相比，事項減少了177項，具體管理措施減少了288條。

其中，禁止准入類事項四項，分別是法律法規明確設立的與市場准入相關的禁止性規定，《產業結構調整指導目錄》中禁止投資和禁止新建的項目，以及禁止違規開展金融相關經營活動、禁止違規開展互聯網相關經營活動。

至於未來如何強化制度落地實施達到「非禁即入」，特別是民營企業市場准入門檻的公平公正，大陸國家發改委體改司司長徐善長昨在記者會上表示，非公有制經濟是大陸社會主義市場經濟的重要組成部分。大陸民營企業不斷發展壯大，已經成為推動大陸發展不可或缺的力量。

徐善長指出，不同所有制主體在市場准入、資質許可等方面待遇應完全公平。實行市場准入負面清單制度，有利於營造公平公正市場環境，給市場主體鬆綁減負，激發民間資本創新創業活力。

徐善長指出，全面實施市場准入負面清單制度後，對市場准入審批將實行「清單化」管理。國家發展改革委、商務部將會同有關部門，進一步清理清單之外針對市場准入環節的審批事項。在市場准入負面清單外，不得對民營企業設置不合理或歧視性的准入條件，不得採取額外的准入管制措施。

(中國時報)

前線人事 一動不如一靜

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。