柯文哲小內閣 藍綠議員齊酸

2018年12月26日 04:11 中國時報 林縉明 、 吳堂靖 ／台北報導 ／台北報導

台北市長柯文哲邁向第2屆任期，小內閣名單重新洗牌，最令人意外就是前都發局長林洲民去職，民進黨議員王世堅痛批柯，柯市府小內閣局處長只是柯的人頭，北市府真正有權力的還是柯文哲及地下市長蔡壁如。國民黨議員秦慧珠則酸，4年前大家搶著進柯市府，現在大家避之唯恐不及，連副市長都補不齊，連小內閣都宛如拼裝車，毫無新意跟亮點。

權力都在柯蔡手上

柯市府新任小內閣名單出爐，其中三名副市長除鄧家基留任，其餘兩個遺缺，目前僅工務局長彭振聲升任，另名副市長仍懸缺，雖局處首長重新洗牌，但約8成留任，多名議員痛批「換湯不換藥」。

民進黨議員王世堅痛批，柯文哲小內閣局名單都只是柯的人頭，台北市政府30幾個局處長，實質有權的僅柯文哲及地下市長蔡壁如，所以小內閣不管是誰擔任都不重要。

副市長缺還沒補齊

國民黨議員秦慧珠指出，4年前大家爭相搶進柯市府，現在大家避之唯恐不及，連副市長都沒人爭著來，可見柯市府是恐怖單位，尤其是8成局處首長留任，其餘遺缺找來其他縣市失業的局處首長來擔任，如同拼裝車，毫無新意、亮點、人才可言。

藍營議員游淑慧則暗酸，在市府擔任首長應有相當的學經歷，之前有某某人的女兒、現在又出現某某人的兒子，他們未來會有怎樣的表現， 我想不管是市議員或民眾都可以好好監督，也強調「不會帶預定立場看待」。

(中國時報)