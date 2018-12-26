大溪地海砂屋 1周內給配套

2018年12月26日 04:11 中國時報 葉書宏 ／新北報導 ／新北報導

新北市長侯友宜25日上任首日，為實踐都更三箭政見，下午隨即前往新店區大溪地庭園社區視察海砂屋都更問題，了解民眾自力都更的困難處。侯友宜當場指示相關單位1周內提出配套措施，一視同仁爭取30％容積獎勵加速整合，「圖利民眾，讓他方便，又何嘗不可？」

40戶需立即拆除

侯友宜昨在城鄉發展局長黃一平、都更處長張溫德等人陪同下前往社區。黃一平表示，大溪地庭園社區（一期）社區屋齡近30年，2015年11月經市府工務局判定為部分重建、部分補強之海砂屋，總戶數共計95戶，面積約2617平方公尺。

2016年成立更新會、2017年報核事業計畫，已經召開2次都市更新專案小組，同意比例大約80％。

張溫德表示，社區19棟都是海砂屋，但前排8棟、40戶因主要梁柱龜裂嚴重，被判定為需立即拆除改建，可享海砂屋重建獎勵補助；但後排11棟、55戶只被判定為需立即補強，補助較少，都更整合意見分歧。

侯友宜說，都更是政見中最重要的一環，社區共有95戶的海砂屋，30年來非常危險，再怎麼補強也沒有辦法改善，因為前、後棟海砂屋認定差異，導致獎勵不一樣，要求城鄉局1周內提出配套措施，從寬認定。

爭取一坪換一坪

另外，關於住戶提出一旁的國有土地一併納入都更，侯友宜說，會主動和中央的相關單位接洽，最急迫還是海砂屋問題，有危險的要先解決。他強調，防災型都更是都更三箭的一環，希望市府相關獎勵一致，並爭取達到30％獎勵，可以一坪換一坪，加速整合。

侯友宜提到，擔任副市長7年，對於市政熟悉，不但要無縫接軌更要馬上上手，立即展現魄力、執行力，更重要是果斷力，尤其繁文縟節不合時宜的相關配套，只要符合民眾需要，圖利民眾，讓他方便，又何嘗不可？不合時宜的法令該改的就該改。

(中國時報)