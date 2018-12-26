大溪地海砂屋 1周內給配套

新北市長侯友宜上任首日前往新店區大溪地庭園社區視察海砂屋都更問題，侯友宜（中）要求相關單位1周內提出配套措施。（葉書宏攝）

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中國時報
／新北報導

新北市長侯友宜25日上任首日，為實踐都更三箭政見，下午隨即前往新店區大溪地庭園社區視察海砂屋都更問題，了解民眾自力都更的困難處。侯友宜當場指示相關單位1周內提出配套措施，一視同仁爭取30％容積獎勵加速整合，「圖利民眾，讓他方便，又何嘗不可？」

40戶需立即拆除

侯友宜昨在城鄉發展局長黃一平、都更處長張溫德等人陪同下前往社區。黃一平表示，大溪地庭園社區（一期）社區屋齡近30年，2015年11月經市府工務局判定為部分重建、部分補強之海砂屋，總戶數共計95戶，面積約2617平方公尺。

2016年成立更新會、2017年報核事業計畫，已經召開2次都市更新專案小組，同意比例大約80％。

張溫德表示，社區19棟都是海砂屋，但前排8棟、40戶因主要梁柱龜裂嚴重，被判定為需立即拆除改建，可享海砂屋重建獎勵補助；但後排11棟、55戶只被判定為需立即補強，補助較少，都更整合意見分歧。

侯友宜說，都更是政見中最重要的一環，社區共有95戶的海砂屋，30年來非常危險，再怎麼補強也沒有辦法改善，因為前、後棟海砂屋認定差異，導致獎勵不一樣，要求城鄉局1周內提出配套措施，從寬認定。

爭取一坪換一坪

另外，關於住戶提出一旁的國有土地一併納入都更，侯友宜說，會主動和中央的相關單位接洽，最急迫還是海砂屋問題，有危險的要先解決。他強調，防災型都更是都更三箭的一環，希望市府相關獎勵一致，並爭取達到30％獎勵，可以一坪換一坪，加速整合。

侯友宜提到，擔任副市長7年，對於市政熟悉，不但要無縫接軌更要馬上上手，立即展現魄力、執行力，更重要是果斷力，尤其繁文縟節不合時宜的相關配套，只要符合民眾需要，圖利民眾，讓他方便，又何嘗不可？不合時宜的法令該改的就該改。

(中國時報)

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