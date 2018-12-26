拚兌現政見 楊文科說到做到

客委會主委李永得（中）擔任監誓人，由卸任縣長邱鏡淳（左）交接印信給新縣長楊文科（右）。（莊旻靜攝）

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中國時報
／竹縣報導

新竹縣政府25日舉辦第18屆縣長宣誓就職交接典禮，由行政院客家委員會主委李永得擔任監誓人，卸任縣長邱鏡淳將印信交接給新任縣長楊文科，楊文科致詞時表示將兌現選前政見，不僅「拚經濟、重文教、享福利」及「老中青幼通通照顧」，還會「說到做到」。

范振宗、林光華觀禮

楊文科致詞時，推崇邱鏡淳的政績「可能很難超越」，但會盡力完成邱鏡淳任內未竟之事。楊文科競選時，即以「拚經濟、重文教、享福利」及「老中青幼通通照顧」為口號，連孩子都會對他說「說到做到」，他一定會立即兌現選前政見，包含老人年金、營養午餐補助、里鄰長津貼等。

典禮吸引數百人前往參與，將縣府大禮堂擠得水洩不通，邱鏡淳也說，希望支持他的人也能同樣支持楊文科，楊文科向國民黨新竹縣黨部主委陳見賢、前縣長范振宗等人表達感謝，前縣長林光華也出席交接儀式。

上任心情感動與激動

楊文科以「感動」與「激動」形容自己的心情，讓他有機會在選舉中脫穎而出、為民服務，他也以「民之所欲，常在我心」、「為天地立心、為生民立命、為往聖繼絕學、為萬世開太平」，期許自己為縣民謀福利。

卸任縣長邱鏡淳則表示，截至24日為止，為新竹縣降低負債95億，也一圓父親邱泉華對他的期許，一共擔任9年的縣長，在教育、交通、建設、醫療資源提升等各方面均有著墨，在妻子古素珍及家人的陪伴下，離開新竹縣政府。

楊文科前往縣長室，簽署第1份公文，隨後前往新竹縣議會，一一拜會就職議員，期望議員未來給予鼓勵與鞭策。

(中國時報)

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