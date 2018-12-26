明年元旦起 台中市民、全球兒童 免費看花博

2018年12月26日 04:11 中國時報 盧金足 、 王文吉 ／台中報導 ／台中報導

台中市長盧秀燕25日就任後，隨即舉行首次市政會議，兌現第1項競選承諾，宣布台中市民及外縣市、世界各地12歲以下兒童，全部免費看花博，明年元旦開始實施，盼藉優惠政策帶動花博商機，為台中「拚經濟」。

帶12歲以下小孩 全家來旅遊

盧秀燕宣布從2019年1月1日起，台中市民、中市新住民及全球12歲以下兒童免費參觀台中花博；屆時將設置台中市民專用通道，出示身分證、健保卡、居留證、護照等可辨識的有效證件，即可免費入園。

盧秀燕強調，花博預計花費90億元，支出這麼多錢，市民看花博與其他縣市、外國人一樣收費，並不公平，實施12歲以下小朋友免費的誘因，全家人考慮到台中看花博旅遊，創造交通、餐飲、住宿經濟收入，還有伴手禮經濟。

因應人潮湧入，她要求舉行爆棚壓力測試，她提醒市民，花博每周五至周一這4天外來遊客特別多，市民盡量利用每周二、周三及周四。

交通局長葉昭甫指出，花博卡明年元旦起，不再具有刷卡入園功能，轉為具悠遊卡功能的市民卡，市民已購的花博票券，建議可轉送給外縣市親朋好友，也與票券公司研議是否開放退費。

已購票券 轉送外縣市親友

「台中市民參觀花博免費，將設置專用通道」，觀旅局長林筱淇說，專用通道上方將標示「台中市民通道」等文字。。

麗寶樂園渡假區也跟進加碼，推出為期23天的優惠活動，宣布12月29日至明年1月20日，麗寶樂園、天空之夢摩天輪12歲以下兒童免費，但1位兒童須搭配1位全票陪同者，邀民眾一起賞花博、玩麗寶。

(中國時報)