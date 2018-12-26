嘉義縣正副議長 高票連任

張明達（左一）、陳怡岳（右二）順利連任正副議長。（張亦惠攝）

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中國時報
／嘉縣報導

嘉義縣議會25日舉行議員就職典禮及正副議長選舉，嘉義縣議員共37席，民進黨籍17席、無黨11席、國民黨9席，其中議員當選人王焜玄因賄選案羈押中、蔡鼎三因病請假，共35人出席，此次正副議長選舉採記名制，由民進黨籍張明達35票、陳怡岳24票連任，也是全台唯一一組民進黨正副議長。

張明達獲35票支持

議長部分，張明達獲得全數出席議員的支持，以35票過關，張明達個性海派，第18屆議會主持議事時，讓各黨派的議員都有發揮的空間，政通人和，罕見得到全數出席議員支持。

副議長部分，民進黨陳怡岳得24票、國民黨李國勝9票、何子凡1票、無效票1票，陳怡岳順利連任。

監督農產觀光議題

議員陳福成投給李國勝及陳怡岳，是唯一1張無效票，陳福成表示，李國勝及陳怡岳都是好朋友，只好兩個都投。

議員何子凡則是將副議長的票投給自己。何子凡表示，他這一票是期盼每一位擔任副議長、主持議槌的人，都能夠「議事中立、超越黨派」，才能不負議會職權。

議長張明達感謝議員們支持，未來需要各位議員將民眾的聲音反映給縣府，希望在不分黨派議員的支持下，縣府的施政方針可以與議會共同討論、奮鬥，使嘉義縣明日更好，未來就農產、觀光等議題監督縣府，讓嘉義縣經濟更好。

副議長陳怡岳表示，未來議會一定會同心協力，好的政策議會支持，也善盡監督的角色，創造更好的嘉義縣。

(中國時報)

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