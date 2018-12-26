陳錦祥葉林傳 當選北市正副議長

台北市議員就職典禮25日舉行，63位議員當選人宣誓就職。（范揚光攝）

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中國時報
／台北報導
台北市議會新科議長陳錦祥（右）伸手與台北市長柯文哲（左）握手致意。（范揚光攝）

台北市議會第13屆議員25日舉行宣誓就職典禮，並進行正副議長選舉，國民黨占有席次優勢，加上新黨及無黨籍議員支持，正副議長皆於首輪投票就取得過半票數當選。先前傳出選前市長柯文哲要求友柯議員票投國民黨候選人拉攏藍營，對此，陳錦祥昨受訪否認，並強調不知情。

北市正副議長選舉，國民黨推出陳錦祥搭檔葉林傳，民進黨派出劉耀仁、林世宗，台北監督連線則推舉陳政忠、黃珊珊，藍綠都祭出黨紀處分，嚴防跑票，且首次採用記名投票，結果出爐，各黨派票票入軌，無人跑票，議長部分陳錦祥拿下33票、劉耀仁23票、社民黨苗博雅1票、邱威傑1票；副議長葉林傳32票、民進黨林世宗20票、台北監督連線黃珊珊5票、時代力量黃郁芬3票，苗博雅及邱威傑則是互投。

新任議長陳錦祥也感謝前任議長吳碧珠付出，盛讚吳不僅是全國首位直轄市女性議長，同時奠定北市議會各項制度；至於新會期期許每個人把份內事情做好，雖然此屆新科議員很多，但相信大家是有智慧，很快就能上手。

此外，針對日前傳出柯文哲希望友柯議員「台北監督連線」，正副議長選舉支持國民黨人選，拉攏藍營意味濃厚，對此，陳錦祥昨受訪低調表示，沒這回事，但好的市政議會都會支持，未來會以民意及市政推動擺優先。

(中國時報)

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