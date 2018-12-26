桃竹竹苗議長 國民黨紅不讓

2018年12月26日 04:11 中國時報 甘嘉雯 、 陳育賢 、邱立雅、 陳慶居 、巫靜婷／綜合報導 、邱立雅、、巫靜婷／綜合報導

桃竹竹苗議長選舉，一如預期全由國民黨籍拿下正副議長。桃園邱奕勝、李曉鐘搭檔各獲42票，除國民黨32席議員全數支持，10席無黨籍議員也相挺。新竹縣張鎮榮搭檔王炳漢各拿下28票，新竹市許修睿搭檔余邦彥分獲21票，苗栗縣新任正副議長鍾東錦、李文斌則獲28票、23票。

桃園市議會正、副議長選舉，國民黨邱奕勝、李曉鐘都以42票當選，包括國民黨32席加上無黨10席，至於民進黨及綠黨、時力則投下自己1票，不過無關選舉結果。邱奕勝與桃園市長鄭文燦均表示，府會未來將和諧運作，保持府會關係良好，共創未來。

新竹縣議會36席中國民黨在選舉拿下半數席次，由原議長張鎮榮得票數過半順利連任，同黨籍王炳漢當選副議長，兩人各獲28票。勞動黨羅美文獲2票、民進黨吳傳地獲2票，時代力量連郁婷、民國黨吳旭智、無黨何智達、綠黨余筱菁各獲1票，但民國黨有2席跑票1席。

新竹市議會正、副議長選舉結果也無意外，占過半絕對優勢的國民黨推出的原副議長許修睿與議員余邦彥，雙雙在首輪即分別以21票當選正、副議長。不過同黨前議長鄭成光與議員鄭正鈐都投給自己，但許修睿也另獲無黨籍議員彭昆耀與田雅芳支持，國民黨跑票的兩人都恐將面臨最重開除黨籍的處分。

苗栗縣議會正副議長選舉，新任議長鍾東錦獲得28票，副議長李文斌獲得23票，雙雙過半，民進黨籍4席議員羅貴星、陳光軒、劉順松、鄭宗國謹守黨中央指示票投自己，無黨籍議員陳品安分別於正副議長選舉獲得4票、1票，無黨籍禹耀東亦各獲得1票，副議長選舉黎煥強1票、時代力量曾玟學2票、無效票1票。

(中國時報)