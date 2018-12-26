接下印信 王惠美籲建設不分藍綠

2018年12月26日 04:11 中國時報 吳敏菁 ／彰化報導 ／彰化報導

彰化縣政府25日舉行第18屆縣長宣誓就職暨交接典禮，彰化縣長王惠美在環保署長代署長蔡鴻德監交下，從卸任縣長魏明谷手中接下印信，呼籲建設不分藍綠，隨後到縣長室簽署上任第１份公文，發布人事命令，強調公務人員為國家所用，不應隨黨派更替。

縣長交接典禮，冠蓋雲集，蔡鴻德肯定魏明谷推動綠電、打造地下水道，恭喜王惠美脫穎而出單，在爭取預算上不遺餘力，上任後定能不負縣民所託。

王惠美致詞提出打造彰化的期許，表示將實踐一軸一環雙樞紐，活化交流道土地，呼籲中央建設不分藍綠。她簽署第1份公文是人事命令，1位副縣長還在中央任職，未來將負責「改造彰化」專業部分，另位是原南投縣黨部祕書長洪榮章，曾任職台中、彰化。

縣府祕書長仍由賴振溝擔任，機要祕書是國會辦公室主任陳柏村、民政處長由員林市公所的主任祕書賴致富接任、原任民政處長陳逸玲擔任教育處長、財政處長是縣府祕書陳燕慧、文化局長是縣府簡任祕書張雀芬、消防局長由前局長蕭嘉政接任、行政處長蔡松煇、經濟暨綠能發展處由劉玉平兼任、社會處長王蘭心、農業處長陳炳森、計畫處由副處長鍾秀英代理，其他單位以現任為主。

王惠美強調，人事主要還是以現任為主體，將以3個月時間觀察專業度、對土地熱情和配合度，再進行調整，用人絕對「唯才」。

王惠美指出，審計室統計彰化縣負債261億，加上基金運作，實際赤字404億，在財政不充盈下，一定要爭取中央協助，未來將開源節流，把省下人事、活動經費來推動建設。

(中國時報)