接下印信 王惠美籲建設不分藍綠

彰化縣政府25日舉行第18屆縣長宣誓就職暨交接典禮，彰化縣長王惠美（右）在環保署長代署長蔡鴻德（中）的監交下，從卸任縣長魏明谷（左）手中接下印信。（吳敏菁攝）

友善列印
中國時報
／彰化報導

彰化縣政府25日舉行第18屆縣長宣誓就職暨交接典禮，彰化縣長王惠美在環保署長代署長蔡鴻德監交下，從卸任縣長魏明谷手中接下印信，呼籲建設不分藍綠，隨後到縣長室簽署上任第１份公文，發布人事命令，強調公務人員為國家所用，不應隨黨派更替。

縣長交接典禮，冠蓋雲集，蔡鴻德肯定魏明谷推動綠電、打造地下水道，恭喜王惠美脫穎而出單，在爭取預算上不遺餘力，上任後定能不負縣民所託。

王惠美致詞提出打造彰化的期許，表示將實踐一軸一環雙樞紐，活化交流道土地，呼籲中央建設不分藍綠。她簽署第1份公文是人事命令，1位副縣長還在中央任職，未來將負責「改造彰化」專業部分，另位是原南投縣黨部祕書長洪榮章，曾任職台中、彰化。

縣府祕書長仍由賴振溝擔任，機要祕書是國會辦公室主任陳柏村、民政處長由員林市公所的主任祕書賴致富接任、原任民政處長陳逸玲擔任教育處長、財政處長是縣府祕書陳燕慧、文化局長是縣府簡任祕書張雀芬、消防局長由前局長蕭嘉政接任、行政處長蔡松煇、經濟暨綠能發展處由劉玉平兼任、社會處長王蘭心、農業處長陳炳森、計畫處由副處長鍾秀英代理，其他單位以現任為主。

王惠美強調，人事主要還是以現任為主體，將以3個月時間觀察專業度、對土地熱情和配合度，再進行調整，用人絕對「唯才」。

王惠美指出，審計室統計彰化縣負債261億，加上基金運作，實際赤字404億，在財政不充盈下，一定要爭取中央協助，未來將開源節流，把省下人事、活動經費來推動建設。

(中國時報)

桃竹竹苗議長 國民黨紅不讓 甩脫派系 嘉市莊蘇配過關

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。