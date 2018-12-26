甩脫派系 嘉市莊蘇配過關

2018年12月26日 04:11 中國時報 廖素慧 ／嘉市報導 ／嘉市報導

嘉義市正副議長25日選出莊豐安、蘇澤峰，2人均是無黨籍，蘇澤峰到第2輪投票才過關。莊豐安說，這是嘉義市第一次擺脫派系政治；蘇澤峰則說，未來會努力促進府會和諧。新科市長黃敏惠到議會致意，和莊豐安共同期許府會關係有新氣象。

第10屆嘉義市議員23人25日全員到齊宣誓就職，隨後舉行正副議長選舉，必須過半數即12票才算過關，選前傳出莊豐安及蔡榮豐的「莊蔡配」，半路換手為莊豐安及蘇澤峰的「莊蘇配」，且有前議長林承勳操盤結盟親蕭家班的「蕭友友」議員，挺陳姿妏問鼎議長，雙方勢均力敵，局勢詭譎。

昨天第1輪投票結果，莊豐安12票、陳姿妏2票、「蕭友友們」及台聯蔡永泉各獲1票，莊豐安過關當選議長，但蘇澤峰僅拿到11票、蔡榮豐2票、蔡永泉及蕭友友們各獲1票，蘇澤峰未過半數，進入第2輪投票。

第2輪投票，傳出蕭友友們集中選票投資深議員張榮藏，開始唱票時蘇、張2人互有追趕，後來蘇澤峰開出12票、張榮藏拿7票、蔡榮豐3票、蔡永泉1票，蕭友友們有1票跑到蘇澤峰，蘇澤峰當選。

莊豐安、蘇澤峰宣誓就職，由嘉義地方法院庭長洪嘉蘭監誓，卸任議長蕭淑麗、新任議長莊豐安交接印信，由資深議員吳上明監交，蕭淑麗與第10屆議員合影，唯有郭明賓、廖天隆雖當選連任，卻投票完即閃人，未合照。

莊豐安致詞說，「這是嘉義市第一次擺脫派系政治」，進行議會平權改革的開始，感謝蔡榮豐議員雍容大度，願意栽培後進，成就終結派系、推動改革的理想，未來會理性監督市政，用溝通代替咆哮、合作代替對抗，與市府為嘉義市發展共同努力。

(中國時報)