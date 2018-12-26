否認逼退林洲民 柯稱是溝通

2018年12月26日 04:11 中國時報 張潼 、 林縉明 ／台北報導 ／台北報導

前北市都發局長林洲民25日凌晨在臉書PO文，挑明自己的確是被逼退的，兩大主因就是公宅執行不力，以及他在大巨蛋都審找遠雄麻煩；不過，市長柯文哲25日受訪時還是否認，稱哪有什麼逼退不逼退，這都是「溝通的過程」。由於柯第一個任期內，許多首長都是與他不歡而散，現在連自稱「柯粉」的林洲民都說自己被逼退，讓外界對柯「帶兵風格」再次打上問號。

林洲民24日做完任內最後一天工作，深夜就在臉書PO文，先是感謝一局二處1055位夥伴，但也再次表示「我，的確，是被逼退的」。林直指「11樓同仁」要他離開，主因就是公宅執行不力，以及他大巨蛋都審中找遠雄麻煩；但林洲民說，自己已經兩度和柯P說清楚了，對於被逼退的原因，他代表都發局1055人都無法接受。

此篇PO文，是繼林洲民周日凌晨在臉書PO文怒批府內有「趙友友」企圖換掉他，以尋求大巨蛋趕快通過都審後，再次在臉書PO文說明自己被逼退的經過；期間，也有網路媒體貼出林洲民和友人Line截圖，在在直指市府內確實有人數度和他「溝通」，盼勸退他。

新任都發局長黃景茂則稱，對於林局長說自己被逼退，他不便置評，大家都是為了台北能更好、大巨蛋能好好處理；黃也表示，北市府和遠雄有契約關係，雙方未來要好好談一談如何雙贏，其次，安全也很重要，例如防災與疏散如何達到安全的標準。

黃景茂也強調，他會在1月3日都審之前，再好好深入了解一下，沒有預設立場，也不會一下就讓大巨蛋通過，仍會以安全為前提。至於是否會在都審大會前找來遠雄進行會前會，黃景茂說，目前還沒談到這個問題，市長也沒有特別指示。

(中國時報)