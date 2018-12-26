林智堅拚市政 3個不變3個加倍

2018年12月26日 04:11 中國時報 陳育賢 ／竹市報導 ／竹市報導

新竹市長林智堅25日在科技部長陳良基擔任監交人下，宣誓就任第10屆新竹市長，他表示，未來施政會兼顧傾聽與同理心，秉持熱情不變、初衷不變、理想不變「3個不變」，以及衝勁加倍、建設加倍、幸福指數加倍「3個加倍」，以拚經濟、給市民好生活為目標。

林智堅昨天在連任就職典禮時表示，他要感謝新竹市永遠的靠山、立法委員柯建銘，感謝他默默為台灣與新竹市這塊土地付出與努力，也感謝在座的父母，感謝他們在背後默默支持，更請他們不用擔心，他已經可以扛起市長的責任。

林智堅說，未來將秉持「市民第一、建設優先、初衷不變」原則持續推動建設，把拚經濟、給市民好生活視為第一要務，未來4年將致力於經濟、交通、教育、文化與2050城市願景等5大施政方向，透過打造下一世代創新產業園區的竹科X計畫，提供AI及IC人才一個更優質的就業環境，香山精密機械園區則將促進傳統產業轉型升級，以產業政策再進步為主軸，帶領城市「拚經濟」。

他強調，未來4年他會秉持著3個不變、3個加倍，與市府團隊持續努力，繼續提升市民認同感與光榮感，努力讓新竹市成為讓下一代安居樂業的美好城市。

而林智堅昨天在就職典禮後，特別回到市府與同仁「長廊有約」，邀請基層員工在90多年歷史古蹟的州廳長廊「同框」，感謝團隊夥伴辛勤投入市政工作，也邀請同仁一起為下個4年共同打拚。

(中國時報)