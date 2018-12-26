口湖養殖烏魚子 物美價廉

2018年12月26日 04:11 中國時報 張朝欣 ／雲林報導 ／雲林報導

雲林縣沿海地區漁民近日出海捕捉野生烏魚，捕獲量並不多，不過野生烏魚價格較高，口湖地區養殖烏魚品質優良，烏魚子口感不輸野生烏魚。入冬後，漁民在路旁現殺烏魚取烏魚子，吸引許多民眾撿便宜，買氣強強滾。

傳統烏魚汛期為每年冬至前後10天，今年因暖冬影響，加上大陸漁民在台灣北方搶先捕捉，目前雲林沿海野生烏魚捕獲量約上萬尾，數量並不多，目前市面上大多以養殖烏魚子為主力。

雲林區漁會烏魚產銷班第6班班長曾煥佾表示，今年野生烏魚量少，上等野生烏魚子每台斤達2600元以上，還不一定買得到；養殖烏魚產量不錯，中小型烏魚子每台斤約在2000元，可說是價廉物美。

曾煥佾指出，口湖地區養殖烏魚歷史悠久，經過不斷改良，品質已可媲美野生烏魚子，且價格較低，許多民眾吃過口湖養殖烏魚子後，都讚不絕口，成為忠實主顧。

這幾年烏魚飼料成本上漲，但養殖業者仍不敢輕易調漲烏魚子價格，採薄利多銷方式，今年價格與去年差不多，1片5至6兩的烏魚子大小適中，適合用來送禮，價格約1800元，更大型的烏魚子每片則超過2000元。

養殖業者說，市面上有部分進口烏魚子，其來源成分不明，且經過長途運送，新鮮與衛生堪虞，價格也不見得便宜；口湖鄉為養殖烏魚產地，烏魚子保證新鮮，民眾可趁今年價格持平，多買一些做為年菜與親友分享。

(中國時報)