北市議員撂話 強力監督大巨蛋

2018年12月26日 04:11 中國時報 吳堂靖 、 林縉明 ／台北報導 ／台北報導

台北市新任議員走馬上任，面對遠雄大巨蛋爭議再起，更爆出市府「趙友友」們逼走都發局長林洲民，不少議員放話「將強力監督大巨蛋」，另也有人聚焦食品安全、公共住宅、市場改建等議題，議員游淑慧則暗酸，「擔心柯跑去選總統，會好好把握明年會期質詢」。

北市議會昨舉行就職典禮後，預計明年4月開議，由於近日大巨蛋風波延燒，都發局長林洲民意外丟了烏紗帽，成為新會期的質詢重點。藍營議員游淑慧指出，該案一拖再拖，造成龐大的浪費，全民都希望趕快做個了結，「但有點擔心柯就跑去選總統，一定會把握這個會期強力監督！ 」

社民黨議員苗博雅表示，柯市長做不好的地方，一定會提出來批評，北市府近期對大巨蛋案出現「髮夾彎」情形，中間轉折關鍵點，亟待挖掘，另也將檢視雙城論壇的後續成果。

民進黨議員簡舒培表示，將聚焦市場改建與公宅進度，她指出，北市府砸了逾百億進行市場改建，卻幾乎都延遲，另外公宅部分是北市年輕人期待最多的政見，將強力監督工程情況。

至於以第一高票當選中正、萬華區議員的徐立信則表示， 所屬的台北監督連線已開會討論，問政著重民生議題，不過徐立信被視為「柯家軍」之一，是否影響問政力道？ 徐則說「該監督的還是要監督啦！」

(中國時報)