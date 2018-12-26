挺過財政危機 徐耀昌獲中央肯定

苗栗縣第18屆縣長就職典禮25日在苗栗縣文化觀光局中正堂舉行，縣長徐耀昌(右)在教育部長葉俊榮(左)監交下，完成宣誓就職、接下印信。（何冠嫻攝）

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中國時報
何冠嫻／苗栗報導

苗栗縣第18屆縣長就職典禮25日在苗栗縣文化觀光局中正堂舉行，縣長徐耀昌在教育部長葉俊榮監交下，完成宣誓就職、接下印信。立委陳超明、徐志榮、前苗栗縣長張秋華、前苗栗縣議長陳添松及縣內眾多企業、國營事業代表等人皆到場觀禮。

葉俊榮肯定徐耀昌在財政危機下，推動經濟、文化、教育、觀光等施政成效的亮眼，盼他能繼續帶領團隊秉持過去基礎，為縣政發展與縣民福祉全力以赴，讓苗栗逐年進步。

徐耀昌指出，過去4年挺過財政危機，創下18年來首度歲計賸餘，減債38億元，感謝鄉親包容，他承諾，未來將以「南北攜手躍進、山海共享慢活」為主軸，並朝向「觀光科技大縣」願景邁進，戮力做好「全民縣長」角色。

徐耀昌強調，吸引青年返鄉為縣政首要使命，台積電、力晶半導體以及首都客運低碳電動巴士研發廠等企業已確定進駐苗栗，投資金額近8000億元，將全力協助設廠完成營運。

他提到，目前縣庫財源仍見短絀，籲請中央積極重視修正財政收支劃分法的迫切性，重新衡量縣市「創稅能力」與「統籌分配稅」的公平性，以解決普遍財政問題。

另，徐耀昌指出，中央鼓勵地方開發工業區、科學園區，應把營業稅回歸地方才有誘因，且地方釋出土地設廠後，還需承擔陳抗、照顧企業與環保等責任，而稅收卻上繳，「苗栗就是這樣被搞慘的」，盼能落實地方自治。

(中國時報)

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