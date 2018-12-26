龍籌備「光合基金會」繼續關心台中

林佳龍25日卸任台中市長，正籌備「光合基金會」，強調未來仍會和市民在一起。（盧金足攝）

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中國時報
／台中報導

林佳龍25日卸下台中市長職務後表示，已在籌備「光合基金會」，台中永遠是他的家，未來仍會和市民在一起，他也祝福新團隊，「請盧市長有需要協助之時不用客氣，一通電話我都很樂意提供意見」。

「卸任的心情是滿足又難得的輕鬆，就像學生提早寫完作業交卷，心中因為成就而感到滿足！」林佳龍說，接下來要將這個甜蜜的重擔交給盧市長，城市進步的接力賽，一棒接一棒，在既有基礎上一天比一天更好。

林佳龍說，4年前台中發展像「穿著衣服改衣服」，團隊努力讓台中市「登大人」成第2大都市，1個月前開票夜時，許多人問他下一站在哪？他回答「台中永遠是他的家」，280萬市民是他的家人，既然是家就希望他更好，家人間有時會意見不同、選擇不同，但無論如何都是一家人。

至於未來動向？他會繼續和市民站在一起，可能會用「佳龍帶你遊台中」形式，介紹台中觀光旅遊、歷史文化，和值得體驗的人事物。

林佳龍強調，籌備中的「光合基金會」，希望每個人都成為光點，串聯成光網，為台中發光發亮、帶來溫暖，台灣進入物聯網自媒體時代，微社群中溝通非常重要，舉辦花博後覺得台灣高手在民間。

林佳龍希望透過直播或定點介紹來和大家對話，台灣充斥負面攻擊，與其去批評，不如從自身做起，用光的群體行光合作用來匯集正能量。

(中國時報)

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