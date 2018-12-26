何志偉社子掃街 陳炳甫從士林出發

綠營何志偉昨天下午前往社中街市場拜票，由於陳思宇上午才造訪過，兩人較勁意味濃厚。（李依璇攝）

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中國時報
／台北報導
藍軍陳炳甫表示，下周開始的車隊掃街，將邀請深耕地方的前議長吳碧珠站台。（林縉明攝）

距離台北市士林、大同區立委補選投票日剩30餘天，民進黨提名人、前市議員何志偉前往社子掃街，藍營陳炳甫則請出前議長吳碧珠，下周就會有第一波車隊掃街拜票，將從士林區出發，何、陳兩人比話題、拚人氣，較勁意味濃厚。

何志偉昨下午2點至社中街市場向民眾拜票，因柯家軍、前觀傳局長陳思宇早上才到訪，但他笑說，「沒有拚場的意思啦」，現在一天都工作16個小時，把全副心力都放在基層，其他的候選人則予以祝福。

何志偉認為，相信他經過民意最激烈的檢驗，也深蹲地方多年，每個人都看得到。

至於陳炳甫昨在議會參加交接典禮時透露，前議長吳碧珠近期將陪同掃街拜票，至於是否會找丁守中、連勝文等人站台，陳炳甫說，相關人士都已經邀請，時間確定後就會安排。

對市長柯文哲後援會近期動起來協助陳思宇打選戰，陳炳甫表示，陳思宇是柯點名的人，跳下來幫忙也無可厚非，這次選舉已經提升到政黨對決，藍、綠、白「三腳督」，自己等同是跟綠營及柯家軍在選，已非候選人本身選舉。

另外，陳思宇卸職後行程滿檔，昨一早就開始掃街拜票，受訪時還嬌喊是「士林的女兒」，接下來會密集打陸戰，不只是菜市場，也會陸續至街頭、路邊跟大家見面。

(中國時報)

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