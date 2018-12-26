南投縣長林明溱就職 三個打拚

南投縣長林明溱順利連任，25日宣誓就職，強調未來要拚經濟、拚福利。（廖志晃攝）

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中國時報
／南投報導

順利連任的南投縣長林明溱25日就職，期許維持府會和諧，並提出3個承諾、4個保證，強調未來4年要拚經濟、拚福利；南投縣議會正、副議長選舉，第3度搭檔的何勝豐、潘一全順利當選，未來4年將繼續主導議會。

南投縣第19屆議員就職，現任國民黨籍議長何勝豐、副議長潘一全，在37席議員中，各獲得29位議員支持，順利連任；民進黨總共8席議員，在正、副議長選舉時，都投票給自己。

何勝豐表示，希望未來4年，縣府與議會的關係是互敬互重、協調合作，在民主制衡機制下，創造議會有權、縣府有能、民眾有福的三贏縣政。

林明溱表示，3個承諾包括拚經濟、拚福利、拚永續；拚經濟方面，南投5大園區開發，一定在4年內完成，包括福興溫泉開發案、埔里微型園區、南投市旺來園區、草屯手工藝智慧園區、竹山竹藝園區，讓地方脫胎換骨。

拚福利部分，老人和孩子得到更好照顧，讓年輕人留在故鄉；老人免費乘車，可以搭國光號到台北探親、旅遊；拚永續方面，學生免費營養午餐、老人假牙補助、敬老金發放等，都會繼續辦理。

林明溱並保證，將開發新景點，加強農產行銷，協助產業經濟，各行各業均衡發展；縣民從小顧到老，讓學生保有學習競爭力、弱勢得到照顧。

(中國時報)

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