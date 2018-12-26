北港武德宮 文創市集聚財

2018年12月26日 04:11 中國時報 張朝欣 ／雲林報導 ／雲林報導

雲林縣北港鎮武德宮財神廟結合文創產業推動新廟口文化，利用廟旁空地打造「開市大集」文創市集，每星期假日開市，元旦假期將連續開市4天，已有許多文創業者報名擺攤，陪伴民眾度過充滿財氣與文化氣息的跨年夜。

北港武德宮是傳統廟宇，也是創新廟會信仰領頭羊，主任委員林安樂為台大經濟系、政大金融所高材生，畢業後投入金融業，後來回到故鄉北港鎮擔任武德宮主委，開始一展長才為武德宮注入各種新元素。

「開市大集」文創市集的攤位與座位區，是利用武德宮參與2017年台灣燈會的主燈所回收的金屬組件堆疊建造，整體空間充滿年輕活潑氛圍，並巧妙融入祥雲造型裝置藝術、仙女視覺牆等傳統信仰元素，非常適合闔家光臨採購尋寶。

林安樂表示，以文化創意見長的武德宮，背後有1支強大優秀的設計團隊，除負責平面視覺設計外，亦開發許多充滿財神元素的文創產品，包括招財元寶泡茶器、葫蘆造型手機座與名片座、黑虎布偶等，充滿喜氣、祝福之意。

林安樂說，台灣傳統廟宇文化必須與時俱進，因此接任主任委員後即開始一連貫的創新改革，在寺廟周邊打造「樂咖啡」咖啡店、整建老舊香客大樓推出「三學舍」香客大樓，今年啟用的文創市集更成為北港地區的新興景點。

(中國時報)