林姿妙拚經濟 打造黃金廊道

2018年12月26日 04:11 中國時報 胡健森 ／宜蘭報導 ／宜蘭報導

宜蘭縣第十八屆縣長宣示就職暨交接典禮25日上午9點準時舉行，在監交人、金管會主委顧立雄監誓、監交下，林姿妙從代理縣長陳金德手中接下了縣長印信，正式成為宜蘭縣第一位女縣長，林姿妙延續選戰期間的訴求，強調她一定會帶領縣府團隊，與宜蘭縣民一同拚經濟，也將與花蓮、台東合作，打造「經濟黃金廊道」，共同行銷農業及觀光，吸引人潮及錢潮，帶來龐大的商機。

聯手花東 行銷農業觀光

這場就職交接典禮在宜蘭運動公園體育館舉行，上千位受邀來賓及民眾前往觀禮，氣氛相當熱鬧，典禮歷時約半個小時；林姿妙在致詞時表示，宜蘭縣是非常純樸的地方，擁有好山、好水、好人情，她上任之後，將會致力解決宜蘭縣的財政困難，一步步針對經濟、交通、建設、老人福利、教育問題做妥善處理，也希望大家一起團結合作，拚出「宜蘭好生活」，讓所有縣民都能過好生活。

林姿妙表示，她一定會努力引進商機，在合情、合理、合法前提下，推動宜蘭縣的產業發展，並且讓民眾感受到政府做了哪些事，不負人民的託付，更讓全台灣都知道宜蘭人的韌性，她也將與花蓮、台東合作，建立「經濟黃金廊道」，聯手大力行銷農業、觀光，積極推廣農、漁業，加強政府的照顧，提高農民的投資報酬率，不再那麼辛苦。

聘任林建榮 擔任副縣長

林姿妙進入縣長室後，隨即批示了第一份縣長公文，就是聘任林建榮擔任副縣長的人事命令，隨後主持副縣長、祕書長及縣府部分一級主管的布達典禮，新縣府團隊成員還有祕書長林茂盛、教育處長王泓翔、農業處長康立和、社會處長劉富美、地政處長楊崇明、祕書處長曾成陽以及財政稅務局長盧天龍。

(中國時報)