侯友宜射3箭 接軌兩岸國際

新北市政府25日舉行第3屆市長及各機關首長宣誓就職典禮，卸任市長朱立倫（左）與新任市長侯友宜（右）在典禮上多次握手及擁抱。在典禮結束後一同牽手離開會場，並與參與民眾握手致意。（杜宜諳攝）

友善列印
中國時報
／新北報導

歷經14個公部門職務，神探侯友宜25日從朱立倫手中接下印信，正式成為第三屆新北市長。侯友宜感謝朱立倫奠下的基礎，強調上任後三件事「簡政便民、行動治理、智能城市」是當務之急，團隊要「先接地氣，才有正氣」，更要跟國際接軌，兩岸關係要更緊密。

25日下起毛毛細雨，上午8時許市民廣場已聚集許多熱情支持者到場歡呼，在政務委員林萬億監誓下，侯友宜與新北市各局處首長宣誓就職；不過林萬億一上台，被反年改民眾高呼「下台」，場面一度尷尬。

重大投資案市長聽報告

侯友宜開場表示，此刻開始他要承擔400萬新北市民安居樂業的責任，他一定全力以赴，開創更遠大、更創新，讓新北市未來有更好的日子。

侯友宜說，朱市長給他的棒子是「全壘打的棒子」，接得很沈重，選後每天閉門思過，想朱市長有沒有哪裡做不好要改，此話一出引發哄堂大笑，但侯強調，現在團隊成立，沒有休息時間，宣誓完現在就開始上班，團隊不能坐在辦公室，要到第一線。

上任後要馬上做好三件事，第一「簡政便民」，重大投資案除設立單一窗口，市長本人還會帶局長與團隊去業者辦公室聽報告，讓全世界都願意到新北來投資。

第二「行動治理」要所有團隊跟市民「接地氣」，新北市城鄉差距很大，問題不一樣，要有同理心，接地氣才會接到正氣。

兩岸發展更緊密創雙贏

第三則是「智能城市」，如何跟全球各城市接軌，建立與各國世界的「任意門」，網路代替馬路，用社群、年輕人創意思維創造智慧城市，更重要兩岸發展更緊密，創造兩岸雙贏。

籲中央守信用解決問題

侯友宜也向中央呼籲，蔡英文總統別忘電話中承諾，希望中央不要拒絕新北市希望解決問題的誠意。

宣誓就職後，侯友宜隨即召開市政會議，包括都更、防疫等議題叮囑各局處全力以赴，下午則徒步逐層與市府員工打招呼，展現親民

(中國時報)

林姿妙拚經濟 打造黃金廊道 銀髮族免費換駕照 月底截止

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。