侯友宜射3箭 接軌兩岸國際

2018年12月26日 04:11 中國時報 葉德正 、 譚宇哲 ／新北報導 ／新北報導

歷經14個公部門職務，神探侯友宜25日從朱立倫手中接下印信，正式成為第三屆新北市長。侯友宜感謝朱立倫奠下的基礎，強調上任後三件事「簡政便民、行動治理、智能城市」是當務之急，團隊要「先接地氣，才有正氣」，更要跟國際接軌，兩岸關係要更緊密。

25日下起毛毛細雨，上午8時許市民廣場已聚集許多熱情支持者到場歡呼，在政務委員林萬億監誓下，侯友宜與新北市各局處首長宣誓就職；不過林萬億一上台，被反年改民眾高呼「下台」，場面一度尷尬。

重大投資案市長聽報告

侯友宜開場表示，此刻開始他要承擔400萬新北市民安居樂業的責任，他一定全力以赴，開創更遠大、更創新，讓新北市未來有更好的日子。

侯友宜說，朱市長給他的棒子是「全壘打的棒子」，接得很沈重，選後每天閉門思過，想朱市長有沒有哪裡做不好要改，此話一出引發哄堂大笑，但侯強調，現在團隊成立，沒有休息時間，宣誓完現在就開始上班，團隊不能坐在辦公室，要到第一線。

上任後要馬上做好三件事，第一「簡政便民」，重大投資案除設立單一窗口，市長本人還會帶局長與團隊去業者辦公室聽報告，讓全世界都願意到新北來投資。

第二「行動治理」要所有團隊跟市民「接地氣」，新北市城鄉差距很大，問題不一樣，要有同理心，接地氣才會接到正氣。

兩岸發展更緊密創雙贏

第三則是「智能城市」，如何跟全球各城市接軌，建立與各國世界的「任意門」，網路代替馬路，用社群、年輕人創意思維創造智慧城市，更重要兩岸發展更緊密，創造兩岸雙贏。

籲中央守信用解決問題

侯友宜也向中央呼籲，蔡英文總統別忘電話中承諾，希望中央不要拒絕新北市希望解決問題的誠意。

宣誓就職後，侯友宜隨即召開市政會議，包括都更、防疫等議題叮囑各局處全力以赴，下午則徒步逐層與市府員工打招呼，展現親民

(中國時報)