銀髮族免費換駕照 月底截止

符合資格的銀髮族只要是在今年12月底前換發，就能免收換發駕照50元的規費。（桃園監理站提供）

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中國時報
／桃園報導

交通部銀髮族駕駛換照新制去年7月1日上路，桃園監理站為了鼓勵銀髮族駕駛盡早辦理換照，只要在今年12月底前就能免收換發駕照50元的規費，期限進入倒數，民眾快把握機會盡速辦理。

年滿75歲 免收50元規費

桃園監理站站長林正郎表示，交通部銀髮族駕駛換照新制去年7月1日上路後，新制實施日期後才滿75歲的銀髮族駕駛，實施日期後如無違規記點或吊扣駕照的情事，就可在收到通知單後的3年內至監理單位辦理換照。

林正郎表示，桃園監理站為了鼓勵銀髮族駕駛盡早辦理，年滿75歲以上之銀髮族駕駛，只要在今年12月底前換發，就可免收換發駕照50元的規費，另只要符合「自願繳回駕照」或「首次成功換發駕照」條件，就可獲得限量發送並有儲值金額200元的電子票證1張，數量有限發完為止。

繳回駕照 贈送電子票證

根據交通部公路總局統計，截至今年10月底為止，監理單位共寄發11萬3433張換照通知書給符合資格的銀髮族駕駛，共有5萬8153人完成辦理，其中有5053位無繼續駕車需求自願繳回駕照，針對已換照銀髮族駕駛前後半年的違規情形統計，換照後的違規率為3.8％，相較換照前的違規率23.7％大幅下降。

林正郎提醒，銀髮族駕駛最常見的交通違規為「不依標誌、標線號誌指示」及「闖紅燈」等，監理單位會將此融入相關道安及高齡駕駛宣導中，持續市民整體用路安全。

(中國時報)

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