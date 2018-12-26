彰縣議會龍頭 謝典霖許原龍蟬聯

2018年12月26日 04:11 中國時報 吳敏菁 ／彰化報導 ／彰化報導

彰化縣議會25日舉行第19屆議員宣示就職後，54席議員旋即進行正、副議員選舉投票，國民黨推派謝典霖、許原龍搭檔競選，謝典霖獲得41票、許原龍40票，謝典霖從最年輕議長成了最資深議長，第4次成功蟬聯。

4連霸 謝成最資深議長

謝典霖這次完全囊括國民黨和無黨票源，但緊接著副議長投票，謝典霖也戲劇性得到1票，許原龍得到40票。事後，新科議員、無黨的陳銌銌，也是前國民黨議員張東正的太太坦承，是她把票投謝典霖，「菜鳥、菜鳥，太沒經驗了」。

此外，民進黨推派賴清美和尤瑞春搭檔競選正、副議長，分別得到12票，時代力量吳韋達投自己1票。

展團結 綠仍推黨內人選

第19屆縣議員選舉共32席議員連任、22席新任；國民黨28席，民進黨12席、無黨13席、時代力量1席；國民黨居第1大黨，推派謝典霖和許原龍角逐正副議長寶座，尚未開票，已十拿九穩，開票結果除了民進黨、時代力量，更囊括所有國民黨和無黨籍的票源，較上次分別得36、37票更成長。

民進黨儘管席次不足和國民黨抗衡，為了展現團結，仍然推出自己人選，由資深議員賴清美、尤瑞春搭檔，分別得到12票，同樣拿下民進黨所有的票數、沒跑票。

宣誓就職時，謝典霖強調，不分黨派，感謝議員們的支持得以獲得連任，從最年輕的議長，現在已經是最「資深（4屆）」的議長了，未來會秉持府會和諧，理性督促縣政，為民發聲。許原龍說，謝謝支持，會協助議長監督縣政。

(中國時報)