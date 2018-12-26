黃偉哲 要求停止龍崎開發案

2018年12月26日 04:11 中國時報 洪榮志 ／台南報導 ／台南報導

新任台南市長黃偉哲25日宣誓就職，除承諾做「守護文化、守護環境、守護市民」的市長外，還強調新市府團隊沒有蜜月期及磨合期，即日起就要上緊發條。就職典禮後，他批核的首份公文，就是要求經濟部工業局停止展延龍崎掩埋場開發案。

新團隊沒有蜜月期

昨天上午的就職典禮簡單隆重，由臺邦獨奏家樂團、西拉雅Onini樂團及瑞復大小聲鼓隊的表演揭開序幕，在行政院政務委員陳美伶的監交下，黃偉哲從卸任代理市長李孟諺的手中接下印信，帶領新市府團隊及各區區長宣誓就職，現場更頒發里長當選證書。參與觀禮的貴賓有歷任縣市長、市政顧問、民意代表、文化團體及後援會。

黃偉哲強調，他將帶領市府團隊實踐施政5大願景，包括：讓台南市在「文化首府」的基礎上，打造能讓鮭魚返鄉的「產經重鎮」；引入技術與人才，將台南轉型成南台灣的「智慧新都」；強化在地產業、創業及就業發展，打造「創生城鄉」；最後則是扶老攜幼，讓台南成為市民的「希望家園」。

著手規畫輕稅方案

黃偉哲還說，他體會市民在納稅上的負擔，也承諾在財政健全的前提下，市府會著手規畫輕稅方案，並期許新的市府團隊疼惜鄉土、苦民所苦。

卸任的李孟諺除再度感謝市民支持外，也為黃偉哲獻上祝福。他表示，黃市長帶領的新市政團隊，為實務經驗豐富的各界菁英，相信新團隊將秉持「穩定求創新」的理念，擘畫未來台南發展的城市願景，共同為市政努力。

就職典禮結束後，黃偉哲隨即走進市府2樓市長室，打開市長室為他準備的第1份公文，就是「要求經濟部工業局停止展延龍崎歐欣掩埋場的開發案」。

黃偉哲指出，經濟部工業局明年3月必須審核歐欣案是否展延，身為地方首長，他的主張是「停止展延並嚴格取締」。公文簽核完畢後，當天就會發文給經濟部。

(中國時報)