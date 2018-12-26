張建榮當選宜縣議長 綠完全在野

2018年12月26日 04:11 中國時報 李忠一 ／宜蘭報導 ／宜蘭報導

國民黨以宜蘭縣議會最大黨之勢，曾連任3屆議長的張建榮以21票比11票，扳倒尋求連任的民進黨陳文昌，讓張建榮第4度當選議長，他搭檔的副議長人選、無黨籍陳漢鍾也順利當選，張建榮奪得議會龍頭，也象徵民進黨在宜蘭縣完全在野。

宜蘭縣議員有34席，國民黨有13席，民進黨8席，親民黨1席，無黨籍12席，藍綠陣營為求議長勝選，都與無黨籍議員合作，國民黨張建榮與無黨籍陳漢鍾合作，民進黨陳文昌與無黨籍林棋山續拚連任，「張陳」、「陳林」對決戲碼正與4年前相同。

昨議員宣誓就職後，先舉行議長選舉，因今年開始採記名投票，唱票時會揭露各議員投票對象，因此多數議員在投票前大方地亮出選票，票還沒開，張建榮陣營就已確定拿下議長！

開票後張建榮拿下21票，陳文昌僅拿到11票，民進黨資深議員吳宏謀並沒有投給陳文昌，而是投給自己，吳宏謀表示，他過去也選過議長，此次選舉不想缺席，他也批評黨團「離離落落」，對於黨部可能因此祭出懲處，他說「不理它。」

副議長選舉陳漢鍾以22票擊敗林棋山的12票，確定正、副議長後，宜蘭縣長林姿妙也率副縣長林建榮、祕書長林茂盛赴議會拜訪。林姿妙說，未來縣府會與縣議會共同打拚，會與議會協調並開源節流、開闢財源，在議會支持下完成免費營養午餐的政見。

(中國時報)