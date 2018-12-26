國民黨蔣陳配 當選新北正副議長

2018年12月26日 04:11 中國時報 譚宇哲 ／新北報導 ／新北報導

第3屆新北市議會正副議長25日出爐，坐擁33席次優勢的國民黨蔣根煌、陳鴻源，在無黨籍議員支持下，皆以39票當選，民進黨正副議長參選人高敏慧、陳文治則分別獲的25、27票，民進黨議員彭成龍在議長選舉投下無效票，民進黨團表示，將送交黨中央決定是否處分。

第3屆新北市議會66位議員25日在新北地方法院院長林輝煌見證下宣誓就職，並舉行議長、副議長選舉，國民黨推出現任議長蔣根煌搭配新北市第1屆副議長陳鴻源參選，民進黨由高敏慧搭配現任副議長陳文治角逐。

本屆66席議員中，國民黨33席，民進黨25席，無黨團結聯盟3席，其餘5席為無黨籍議員，此次正副議長選舉首度實施記名制投票，國民黨議原皆未跑票，加上取得馬見Lahuy Ipin、蔡錦賢、游輝 、金中玉、李翁月娥、蘇泓欽等6名無盟與無黨籍議員支持，選舉結果蔣根煌、陳鴻源同獲39票當選。

蔣根煌表示，將與全體議員共同努力，促進議事運作的和諧與順暢，推動各項福利政策、提升產業及文化建設，為市民爭取更多權益。

民進黨部分，副議長參選人陳文治取得全數黨籍議員支持，加上親綠的無黨籍議員陳世榮與彭佳芸，取得27票。不過，議長投票部分民進黨議員彭成龍投出無效票，加上陳世榮將議長票投給自己，高敏慧僅獲25票。

彭成龍表示，對高敏慧並無不滿，選票上自己的名字在高敏慧名字旁，才會一開始蓋到自己的名字，錯誤改蓋才無效；對此，民進黨團總召李坤城表示，會把事實狀況送交中央黨部，決定是否處分。

(中國時報)