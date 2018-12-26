健行科大藍鵲盃 航空創意起飛

2018年12月26日 04:11 中國時報 賴佑維 ／桃園報導 ／桃園報導

健行科技大學國企系主辦第2屆「藍鵲盃」全國航空服務創意造型紙圖競賽，來自全台高中職35組選手，分為「飛機彩繪」、「制服設計」、「彩妝設計」、「髮型設計」與「觀光海報」組別競賽，展現學生創作能量。

校方表示，「藍鵲盃」是以航空旅遊為主題的造型創意競賽，而國內觀光旅遊景氣不振已經持續2年，加上今年陸美貿易戰開打，以客、貨運輸為主要營收的國際航空運輸業也受到打擊。

校方指出，台灣國際線航空公司的優勢在於企業形象與服務品質，因此也需要意象行銷，將訊息傳給消費者，除了形象廣告外，航空公司對外行銷第1關就是飛機彩繪與空服、地勤人員的服飾與妝扮。本次競賽區分成5組進行，就是希望學生展現創意。

飛機彩繪組評審、安捷飛航訓練中心教官彭進德指出，參賽者水準相當專業，以飛機彩繪組冠軍張雅雯與楊晏如作品為例，學生將五彩繽紛的龍形彩繪在機身上，當飛機遨翔於天空之際，有「飛龍在天」的氣勢。此外制服設計組冠軍彭美媛作品也相當切題，一看就知道穿著制服的人在航空公司工作。

健行科大國企系主任李宜致指出，「藍鵲盃」已經舉辦2屆，也累積不少優秀作品，若國內航空公司有興趣，可至系上索取圖樣，相信若經過原作者同意授權，對於國內航空業的機身採繪、制服設計與人員美妝等，都能提供很大的幫助。

(中國時報)