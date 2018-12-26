修平科大 國際發明展屢獲佳績

修平科大師生組成的研發團隊參加香港創新科技國際發明展，獲得最高榮譽「最佳發明團體獎」。（林欣儀攝）

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中國時報
／台中報導

培育學生創意思考量能，修平科技大學推動專業知識與創新技術並重，師生研發成果獲國際肯定！其中電機系蕭明椿與電子系教師余建政共同研發「具高寫入速度之雙埠靜態隨機存取記憶體」、能材系教師歐崇仁研發「影像分析空汙系統」等作品皆獲韓國首爾發明獎金牌。

細數學校近年在國際發明展的優異表現，修平科大指出，師生組隊參加2018韓國首爾國際發明展締造佳績，參賽6件作品與來自全球33國、共687件作品一較高下，分別奪下2金2銀2銅佳績，擊出全壘打。

此外，電子系教授高銘政以「複合性鈣鈦礦太陽能電池之製作方法」參加2018年香港創新科技國際發明展奪下金牌、同系教授歐崇仁研究「光照分析裝置」也在香港發明展奪金，總計修平參賽隊伍共奪下2金、4銀及1項特別獎。

校方強調，修平科大師生團隊以跨領域專業知識、創新技術激盪出令人耳目一新的作品，國際獲獎連連，更在香港發明展中獲評審肯定，擊敗其他參賽國家與隊伍，奪下大會最高榮譽「最佳發明團體獎」，堪稱台灣之光。

校長鄧作樑指出，師生屢屢獲獎對凝聚學校向心力功不可沒，未來盼持續創新突破、提高研發能量，這些得獎作品皆獲得多項專利、具高度市場價值，目前正積極尋求與業界合作，盼整合資源、形塑多贏契機。

(中國時報)

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