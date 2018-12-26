拚經濟 黃敏惠要重用事務官

友善列印
中國時報
／嘉市報導

第10屆嘉義市長交接典禮25日在市立音樂廳舉行，卸任市長涂醒哲交印信給新任市長黃敏惠，由法務部長蔡清祥監交。黃敏惠上台時掌聲熱烈，她說自己少用政務官，多用事務官，向市府團隊信心喊話。

涂醒哲數細4年政績，說「上台要被期待，下台要被懷念」，但後來話鋒一轉，酸說黃敏惠4年前卸任時負債10億，他打拚4年成零負債，強調他已打下基礎建設的基石，拜託黃市長「涂規黃隨」。

涂醒哲的話未落地，現場掌聲、噓聲交錯，也有人高喊「黃市長會讓嘉義市更好」，氣氛尷尬，黃敏惠上台時，全場歡聲雷動，她開場感謝涂4年的努力時，一回頭卻發現涂已人去位空，眾人面面相覷，而涂一家人在音樂廳側門搭車離開。

黃敏惠表示，每一票都是一份情義，每一份囑託都是最大的責任與使命，上任後沒有蜜月期，一切歸零，她用政務官不多，多是文官體制的事務官，要以穩健踏實的腳步和大家一起拚經濟。

黃敏惠說，這一次選舉她提出經濟5+1，從5大面向打造嘉義市成為「西部新都心」，用創新、創意和年輕朋友一起創業，挖掘嘉義能量，她會落實政見，縣市合作、互利共榮，帶團隊走出去，打造最優質的平台讓資源進來，提供更好的行政效率服務大家。

黃敏惠偕母親黃鄭梅子、夫婿蔡宗佑醫師、國民黨雲嘉南區總督導陳政寬等人出席，涂醒哲偕夫人鄭玉娟及女兒涂巧吟夫婦出席，立委李俊俋、總統府資政黃正雄等人觀禮。

(中國時報)

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