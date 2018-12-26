徐榛蔚公布小內閣 盼開新局

2018年12月26日 04:11 中國時報 范振和 、 張祈 ／花蓮報導 ／花蓮報導

花蓮縣第1位女縣長徐榛蔚25日下午在縣立體育館（小巨蛋）舉行感恩會，數以千計的支持群湧入祝福，徐榛蔚發表感性兼具理性的就職演說，並布達小內閣人選。副縣長蔡運煌、祕書長顏新章，各局處首長老幹新枝均有，企盼為花蓮縣政開創新局。

徐榛蔚公布的小內閣名單包括，建設處鄧子榆、環保局饒忠、財政處劉台文、民政處蕭明甲、客家事務處彭偉族、農業處羅文龍、地政處江東成、社會處張逸華兼副祕書長、觀光處唐玉書、衛生局朱家祥、文化局江躍辰、原住民行政處陳建村、行政暨研考處林金虎、主計處施欣蘋、人事處王偉曦、政風處廖錦旌、警察局李西河、消防局林文瑞、地方稅務局呂玉枝、教育處李裕仁，另，工商發展投資策進會總幹事張福檳，青年事務部部長明良臻，老幹新枝企盼為花蓮縣政開創新局。

徐榛蔚指出，18年來一步一腳印，177個村里、208個部落，有你有我，大家共同走過風雨，共同度過艱辛。12萬多的選票給她的肯定，就是花蓮人給前縣長傅崐萁最大的肯定，無論謠言、抹黑有多強，有智慧的花蓮人，會讓外縣市看到花蓮人的團結，守護尊嚴、幸福、捍衛自己的價值，讓幸福來延續、建設來繼續。

徐榛蔚痛批「東廠」胡搞，她一定會繼續興建被叫停的青年住宅，讓年輕人有能力買房安住；而香榭大道是花蓮的重中之重，她也會精心營造小小金三角，變成大花蓮金三角商圈。

(中國時報)