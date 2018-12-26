楊鎮浯發豪語 讓金門脫胎換骨

金門縣長楊鎮浯強調，4年內讓金門脫胎換骨。（李金生攝）

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中國時報
／金門報導

金門新任縣長楊鎮浯在就職典禮中以「開創新局、找回價值」自我期許，強調未來要以「戰戰兢兢但充滿鬥志、誠惶誠恐但滿懷信心」的精神，穩健的踏出改革步伐，與鄉親一起迎接新金門的來臨。

楊鎮浯表示，他將全力在4年內讓金門脫胎換骨，未來將讓每一分的預算支用都攤在陽光下，有效率的將錢花在刀口上，努力檢討和改善金酒經營、教育文化、觀光、醫療、交通、產業、警消和新住民政策。

卸任縣長陳福海強調，「選舉的激情已過去，風風雨雨應該就此別過」，希望接棒的楊鎮浯全力以赴，實現他對縣民的承諾。

金門縣議長、副議長選舉，均經過2輪投票才產生，結果由洪允典抽籤幸運當選議長，周子傑則當選副議長。2人既是縣議會老將，也是初次掌舵的新人，他們一致表示將盡全力監督縣政，做好為鄉親把關和服務工作。

縣議長選舉由均來自小金門的洪成發、洪允典2人競爭，結果連2輪投票都各獲8票平手，最後抽籤由洪允典幸運當選第7屆議長。副議長選舉，首輪周子傑獲9票、歐陽儀雄7票，得票數均未過半，又進行第2輪投票。結果票數與首輪相同，由最高票的周子傑當選。

金門縣議會共有19位議員，但昨天的就職典禮，東半島第1高票選出的陳志龍缺席，依法必需補行宣誓就職。

(中國時報)

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