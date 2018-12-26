翁章梁 簽老人假牙補助公文

2018年12月26日 04:11 中國時報 張亦惠 ／嘉縣報導 ／嘉縣報導

嘉義縣長翁章梁25日就職，在完成交接後，翁章梁在3位長輩見證下，核批老人假牙補助公文，上任首天馬上兌現假牙政見。

昨天的就職典禮有立委陳明文、蔡易餘、前副縣長林美珠及縣府各級主管觀禮，衛福部長陳時中擔任監誓人，卸任縣長張花冠將印信交給新任縣長翁章梁，完成交接。

張花冠表示，如果高雄是又老又窮那嘉義縣就是「更老更窮」，自己上任以來面對各項困難，包括嘉義縣只有蛋白區沒有蛋黃區等等，用女人的美容來舉例，就是要「先抗老再回春」，對自己任內9年所做的，相信翁章梁縣長未來也有能力可以做得更好，自己卸任了「不是終點，是嘉義另一個起點」。

翁章梁致詞時說，選上以來最開心的就是台灣菸酒董事長吳容輝願意回嘉義縣擔任副縣長，未來要帶領嘉義勇敢轉型，需要縣府同仁、大家的支持，他不會辜負選民的期待，會勇敢面對嘉義的困境，要做產業布局，讓嘉義人才留下來，也向全世界招攬人才，「勇敢轉型、創新嘉義」。

翁章梁指出，他從少年到學運時代，政治理念從來沒有動搖過，最終目標就是要「解決人民生活的苦」，實現對鄉親的承諾。

就職典禮結束，翁章梁前往縣長室簽署第1張公文，以往縣長第1張簽的都是人事，但他認為，人事對縣民來說較無感，因此第1張簽的就是兌現老人假牙補助政策的公文。

(中國時報)