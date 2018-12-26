彰化鄉鎮市長就職 拚經濟創新局

2018年12月26日 04:11 中國時報 鐘武達 ／彰化報導 吳敏菁、謝瓊雲、／彰化報導

彰化縣各鄉鎮市長25日就職典禮，彰化市長林世賢宣誓施政以多數人利益為依歸，並加強照顧弱勢，推動鐵路高架化、捷運到彰化等都會和縣府充分合作；員林市長游振雄強調，延續幸福員林、美麗城市的願景，積極做好治水、規畫商圈拚經濟等工作。

新任鄉鎮長同步就職，二林鎮長蔡詩傑拜託里長與代表扮演眼睛，一起拚二林；北斗鎮長李玄在從太太、也是卸任鎮長的楊麗香手中接下印信，強調會在優良傳承中開創新局；洪麗娜是田中第1位女鎮長，她說將用溫柔的方式推展鎮政。

彰化市長宣誓就職典禮，縣府民政處副處長邱錦模擔任監誓人，林世賢從卸任市長邱建富接下印信，林世賢強調，未來持續推動重大建設，包括鐵路高架捷運化、台中捷運到彰化、推動東區都市計畫、西區交流道特區爭取產業物流專區，並配合縣府汙水下水道施工，讓彰化市成為更潔淨的城市。

游振雄從卸任員林市長張錦昆接下印信，游振雄表示，未來將制定幼兒與長者照顧方案、規畫精緻特色商圈、結合地方特色產業、活絡市有物業運用；尤其要積極治理水患，向縣府爭取區域排水動線規畫，引流疏洪，徹底杜絕強降雨積水問題。

彰化縣26個鄉鎮市長有18名是初任，溪湖鎮黃瑞珠、田中鎮洪麗娜、埔鹽鄉許文萍、埤頭鄉杜懿彩與溪州鄉江淑芬，更是各該鄉鎮自治史上首任女首長，政壇女力崛起，各界刮目相看。

(中國時報)