張麗善 決心打造雲林良品

雲林縣長張麗善宣誓就職，強調要以「雲林良品」打出品牌。（周麗蘭攝）

友善列印
中國時報
／雲林報導

雲林縣長張麗善25日宣誓就職，她的就職演說強調，不會在同溫層裡取暖、找人才，更不會在小圈圈裡做決策，將把握每一個讓雲林上場的機會，以「雲林良品」打出品牌。

張麗善就職典禮穿著旅居美國的台裔服裝設計師吳季剛的作品，彰顯雲林人在國際發光的驕傲，前縣長許文志、已故縣長廖泉裕之夫人許恆慈、奧運金牌得主許淑淨受邀出席觀禮。

張麗善演說指出，感謝李縣長及縣府團隊過去4年來的努力，然而雲林仍有許多挑戰亟待解決，包括雲林縣自主財源有限、人口外流老化、農工商產業結構失衡、農地發展受限、基礎建設嚴重不足等困境。

她表示，面對挑戰將不會自我設限，不會在同溫層裡取暖、找人才，不會在小圈圈裡做決策。

張麗善強調，未來團隊服務沒有藍綠、更沒有黨派立場，把握每一個讓雲林上場的機會，未來的4年雲林被看見、被關心、被重視、甚至能夠被依賴。

張麗善就職後進行一級主管布達，包括副縣長謝淑亞、祕書長張志銘、機要祕書陳志揚、民政處長張政國、建設處長李俊興、社會處長林文志、新聞處長周柏吟、文化處長陳璧君、計畫處長李明岳、消防局長林文山、衛生局長曾春美、工務處長汪令堯等。

原文化處長林孟儀調任行政處長、原工務處長黃凱達調任地政處長，環保局長張喬維、財政處長張裕忠、農業處長張鴻猷、勞工處長張世忠、教育處代理處長林慧蓉、城鄉發展處長林長造、水利處長許宏博留任。

依法應以專屬人事管理法律任免的人事處長黃杰男、主計處長蔡蓮日、政風處長陳昭孔、稅務局長張永靖、警察局長黃勢清也都留任。

(中國時報)

耶誕節的泡泡奇蹟 特教生的夢幻… 林右昌 要永遠覺得自己不夠好

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。