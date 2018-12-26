張麗善 決心打造雲林良品

2018年12月26日 04:11 中國時報 周麗蘭 ／雲林報導 ／雲林報導

雲林縣長張麗善25日宣誓就職，她的就職演說強調，不會在同溫層裡取暖、找人才，更不會在小圈圈裡做決策，將把握每一個讓雲林上場的機會，以「雲林良品」打出品牌。

張麗善就職典禮穿著旅居美國的台裔服裝設計師吳季剛的作品，彰顯雲林人在國際發光的驕傲，前縣長許文志、已故縣長廖泉裕之夫人許恆慈、奧運金牌得主許淑淨受邀出席觀禮。

張麗善演說指出，感謝李縣長及縣府團隊過去4年來的努力，然而雲林仍有許多挑戰亟待解決，包括雲林縣自主財源有限、人口外流老化、農工商產業結構失衡、農地發展受限、基礎建設嚴重不足等困境。

她表示，面對挑戰將不會自我設限，不會在同溫層裡取暖、找人才，不會在小圈圈裡做決策。

張麗善強調，未來團隊服務沒有藍綠、更沒有黨派立場，把握每一個讓雲林上場的機會，未來的4年雲林被看見、被關心、被重視、甚至能夠被依賴。

張麗善就職後進行一級主管布達，包括副縣長謝淑亞、祕書長張志銘、機要祕書陳志揚、民政處長張政國、建設處長李俊興、社會處長林文志、新聞處長周柏吟、文化處長陳璧君、計畫處長李明岳、消防局長林文山、衛生局長曾春美、工務處長汪令堯等。

原文化處長林孟儀調任行政處長、原工務處長黃凱達調任地政處長，環保局長張喬維、財政處長張裕忠、農業處長張鴻猷、勞工處長張世忠、教育處代理處長林慧蓉、城鄉發展處長林長造、水利處長許宏博留任。

依法應以專屬人事管理法律任免的人事處長黃杰男、主計處長蔡蓮日、政風處長陳昭孔、稅務局長張永靖、警察局長黃勢清也都留任。

(中國時報)