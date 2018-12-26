林右昌 要永遠覺得自己不夠好

2018年12月26日 04:11 中國時報 張穎齊 ╱基隆報導 ╱基隆報導

基隆市長林右昌25日在市府出席就職典禮，文化部長鄭麗君受邀前來，林右昌表示，基隆沒有樂觀的條件，但也沒有悲觀的理由，要持續向前奮鬥邁進，即便有很多市民給予很高的肯定，但他仍秉持「要永遠覺得自己不夠好」，必須加倍、加倍、再加倍努力，讓基隆提升到一個更高層次。

林右昌表示，猶記4年前，他剛上任時，對基隆市民許下要「改變基隆」的承諾，如今大家都看見了。在市府團隊4年的耕耘努力下，基隆有了更好的踏板，邁向幸福與未來，非常感謝很多市民給我們很高的肯定，但即便如此，我們還是要覺得自己永遠做不夠好，必須遠努力、永遠不懈怠。

「不能放過小小改變的機會！」林右昌說，基隆就和台灣一樣，面臨非常多的挑戰與困難，若不把握機會之窗，我們就會將流失機會，雖然我們已經做很多努力貢獻，但還是不夠快、不夠好，因為台灣和基隆的未來發展，並沒有捷徑與特效藥，只能一步步累積，然後交棒給下個團隊繼續努力。

另外，基隆市議會25日舉行31位新科議員就職儀式，緊接著開始正副議長選舉投票，結果揭曉，占有絕對優勢的國民黨推派的蔡旺璉以19票當選議長、林沛祥也以19票當選副議長，未發生跑票情形。典禮結束後，市長林右昌也和全體議員大合照，象徵府會和諧。

(中國時報)