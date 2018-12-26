國民黨三大諸侯別急表態

2018年12月26日 04:11 中國時報 桑品載

2020選總統，藍與綠舞台正搭建中，可確定一定有人上台，至於誰上台，還在「像霧又像花」般的迷離中。民調領先的「白軍」柯文哲，會不會也參選？他說，到明年6月再問他。若結果是三角鼎立，那這個戲現在就還在腳本的階段，尚未完成為劇本。

蔡英文意志最堅強，九合一選舉重創民進黨，她立即辭黨主席，並說「自己要負最大責任」，又說「要徹底檢討反省」，這些說法卻似乎無關她還該不該繼續尋求連任。不僅如此，她說的「站到第一線」，以及劍及履及展開「迴廊談話」，很像是她已開始競選了。向她表示要辭職卻被她慰留的行政院長賴清德，選後悄沒人影，同樣說過「為敗選負責」的這個行政院長，蔡英文似乎也不在乎他有沒有在幹活了。

儘管民意支持度不到20趴，仍無傷蔡英文的自信，她十分積極地在整合、運作，使整個民進黨成為她一個人的黨，為她的選舉而存在。她大致是成功的，一則，一般認為對她最具威脅的賴清德，敗選後至今猶困在政治泥灘裡，意志消沉，蔡英文甚至讓蘇貞昌接其位都鋪排好了。此外，接棒的黨主席搓合出一個對她毫無威脅的卓榮泰，雖有大老多人公開批評民進黨前途會因蔡英文的必敗而葬送，也絲毫動搖不了她的既定步伐。

蔡英文的最大威脅是在黨外，主要敵人則是柯文哲。她師心自用之計，是使她和柯文哲的關係回到4年前，彼此休戚與共，唯主客易位，即4年前民進黨全力支持柯選台北市長，這回柯文哲投桃報李支持蔡英文選總統，不過，現在的柯文哲已非昔日吳下阿蒙，要柯不選得付出柯能接受的大代價。這話好說，4年前她選總統時，宋楚瑜曾不自量力向她提過的和親民黨組「聯合政府」，是個可考慮的方向。

柯文哲會不會同意？很難猜。他民調領先，但畢竟未達「三分天下有其二」的盛況，一旦插起旗幟要和藍、綠死拚到底，從藍營挖到的票，依據不久前選台北市長的經驗，即使平庸如丁守中，依然有限；綠和他之間的棄保狀況一定很激烈，他除非能獲得民進黨之外的綠營（如獨派）以及中間選民的廣泛支持，否則在綠白大混戰中，難有必勝把握。

至於國民黨，看來形勢大好，但正因為形勢好致摩拳擦掌者眾，連根本不可能當選的也在吆喝，似乎露個臉也好。韓國瑜現象，眼前看不出對國民黨論資排輩的固有政治文化有太大衝擊，幾種民調都認為國民黨可能人選還是那幾張老面孔，如朱立倫、吳敦義、馬英九、王金平，新人連敬陪末座都不見機會。

較被看好的朱立倫和吳敦義，雙方爭執在初選機制是採全民調還是黨員與民調的比例。主張全民調的朱立倫25日已宣布參選，吳敦義說明年6月才確定採取何種初選機制。吳敦義目前民調形勢不如朱立倫，但他是黨主席，有主場優勢，若如他所願不採全民調，那他還有半年時間的形勢期待期，他向來長於整合布建，慢慢來當然對他有利。

九合一選舉，國民黨產生了韓國瑜、盧秀燕、侯友宜3大諸侯，3個直轄市的選民加起來超過700萬，有迫不急待者希望他們先表態自己支持的人選，這事萬萬不可，因為任何一人先表態，必使國民黨未勝先亂，所謂「內鬥內行」，痼疾必由內發作。請他們安分，待初選結果產生，再同心一致支持那個人，如此，國民黨有了「三人成虎」的基本力量，再選擇一位孚民望的副手而為「某某配」，國民黨的勝利就多了幾分把握。（作者為作家）

(中國時報)