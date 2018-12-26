潘孟安就職 揭櫫3大施政方針

2018年12月26日 04:11 中國時報 林和生 ／屏東報導 ／屏東報導

在悠揚月琴聲中，來自恆春半島的屏東縣長潘孟安25日完成宣誓就職，除承諾延續4年前以人為本的施政理念，並揭櫫未來3大施政方針，包括安居大社區升級2.0版、營造優質生活環境、創造城市光榮感，強調屏東不只是一個地理名詞，未來更是一個品牌。

潘孟安指出，4年前他在同樣就職位置，親筆寫下「人」字，意思是一切縣政「以人為本」，經過4年奠基，屏東已在蛻變中，但須進一步再造。

再造蛻變中的屏東

細數屏東縣33鄉鎮市、463個村里，布建的社區照顧關懷據點已逾7成以上，是全國照顧關懷據點密度最高的縣市，未來將持續推動安居大社區的理念並精進為2.0版，讓長輩在家鄉快樂安老。

其次，在廉能政治下營造優質生活環境，從生活醫療、交通建設、治安、治水到招商引資，創造就業，全面提升屏東民眾生活。

台灣尾「好酒沉甕底」

第3則是創造城市光榮感，潘孟安不諱言，早期屏東被定位為農業縣，很多人都認為「站尾包衰」，但他認為要扭轉大家印象，「屏東是好酒沉甕底」。潘強調，屏東不只是地理名詞，更是一個品牌，如何讓國際看見、與國際接軌，是縣府努力目標。

明年屏東首次舉辦台灣燈會，還有2019台灣設計展，屏東豐富的人文厚度可望讓外界驚艷，國際能見度及知名度將再提升，讓鄉親以身為屏東人為傲。最後潘孟安率一級主管團隊排成「人」字，一起投射紙飛機，代表屏東起飛，未來4年將翻轉世人目光。

(中國時報)