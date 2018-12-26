潘孟安就職 揭櫫3大施政方針

屏東縣長潘孟安（中）率縣府一級主管團隊排成「人」字，一起投射紙飛機，代表屏東起飛。（林和生攝）

友善列印
中國時報
／屏東報導

在悠揚月琴聲中，來自恆春半島的屏東縣長潘孟安25日完成宣誓就職，除承諾延續4年前以人為本的施政理念，並揭櫫未來3大施政方針，包括安居大社區升級2.0版、營造優質生活環境、創造城市光榮感，強調屏東不只是一個地理名詞，未來更是一個品牌。

潘孟安指出，4年前他在同樣就職位置，親筆寫下「人」字，意思是一切縣政「以人為本」，經過4年奠基，屏東已在蛻變中，但須進一步再造。

再造蛻變中的屏東

細數屏東縣33鄉鎮市、463個村里，布建的社區照顧關懷據點已逾7成以上，是全國照顧關懷據點密度最高的縣市，未來將持續推動安居大社區的理念並精進為2.0版，讓長輩在家鄉快樂安老。

其次，在廉能政治下營造優質生活環境，從生活醫療、交通建設、治安、治水到招商引資，創造就業，全面提升屏東民眾生活。

台灣尾「好酒沉甕底」

第3則是創造城市光榮感，潘孟安不諱言，早期屏東被定位為農業縣，很多人都認為「站尾包衰」，但他認為要扭轉大家印象，「屏東是好酒沉甕底」。潘強調，屏東不只是地理名詞，更是一個品牌，如何讓國際看見、與國際接軌，是縣府努力目標。

明年屏東首次舉辦台灣燈會，還有2019台灣設計展，屏東豐富的人文厚度可望讓外界驚艷，國際能見度及知名度將再提升，讓鄉親以身為屏東人為傲。最後潘孟安率一級主管團隊排成「人」字，一起投射紙飛機，代表屏東起飛，未來4年將翻轉世人目光。

(中國時報)

女首長上任 優先照顧老弱幼 饒慶鈴上任 要擦亮台東品牌

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。