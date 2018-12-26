中美台進入逢九關鍵年

2018年12月26日 04:11 中國時報 黃介正

時序來到2018年尾，回顧世界科技人文之發展，強權直接對抗之再興，貿易金融秩序之震盪，對於國際事務觀察者而言，確有瞠目驚奇、應接不暇之感。2019年即將到來，也迎來了若干在中國近百年來重要的周年紀念，這些特殊的時間點，會在明年如何被慶祝紀念，令人好奇。

就中國追求現代化歷程而言，明年我們將迎來「五四運動」的100周年。清朝末年中國受西方思潮影響日深，民國創建後，知識界反思中國傳統文化，再受到一次大戰後列強仍以中國為魚肉，遂在1919年5月4日引發青年學生要求「外爭國權，內除國賊」的遊行示威。當時提出以「德先生」（democracy）和「賽先生」（science）帶路的「新文化運動」，以至於歷經軍閥混戰、日本侵華、兩岸分治，百年後中國仍在探索強國道路。此外，目前仍為中國大陸禁忌話題的1989年「六四天安門事件」，也即將屆滿30周年。

就中國政治史而言，2019年是中華人民共和國成立70周年。中國大陸前30年與後40年的景況迥異。前30年在東西冷戰格局中，與蘇聯由親密戰友到邊境戰爭；在共產黨的統治下，「以階級鬥爭為綱」，歷經幾乎不斷折騰的政治運動。後40年改「以經濟建設為中心」的改革開放，則將中國推進世界舞台的中心。中國大陸在未來追求「民族偉大復興中國夢」的進程中，能否行穩致遠，下一個30年將是成敗關鍵。

就解放軍現代化而言，1979年2月中國發動的「懲越戰爭」是美中建交後對抗蘇聯的一場特殊政軍棋局，由於之前「文革十年」的「政治掛帥」，軍隊疏於戰訓本務，戰事屢現膠著，被西方學者稱為開啟解放軍現代化的「晨喚」（wakeup call）。從此解放軍未曾再有大規模戰爭，具作戰經驗仍在現役的僅不到20位中上將，然40年來解放軍在強大經濟資源支撐下，在全面國防與軍隊改革的推進中，已大幅現代化而列世界最強軍隊之林。

就美中關係而言，1979年美國與中華人民共和國建立正式邦交，雖政治制度與社會價值差異甚大，經貿往來則保持穩健成長，雙邊關係則因彼此的全球與區域利益迭有起伏，尤其以1989～1991年蘇聯解體前後的國際結構變化，1995～1996年台海飛彈危機的重新安全評估，以及1999年南斯拉夫炸館事件，與2001年南海軍機擦撞等最值得研究。如今在建交40年之際，鑒於中國經貿與軍事實力的快速擴張，美國菁英階層趨向普遍認定，當初與中國建交並引導進入美國治下世界秩序的戰略構想似已落空，進而改弦更張，將極速崛起的中國視為長期戰略競爭對手。

就兩岸關係而言，1949年兩岸隔台灣海峽分治，雙方軍事交火對峙；1979年大陸《告台灣同胞書》，宣稱以和平方式追求統一；1999年李登輝的「特殊國與國關係」，挑動雙方對「一個中國」創造性模糊的認知基礎。兩岸制度化協商談判停而復談，談而復斷，倏忽已過20年。值此期間，台灣制訂《公投法》，大陸制訂《反分裂國家法》，也為兩岸關係發展在法制上設置預防性框架。如今兩岸經貿鏈結已深，總體實力差距趨大，如何再建對等、穩定的交流基礎，挑戰可稱巨大。

就台美關係而言，美國在1979年與中華民國正式斷交之後，國會於同年4月通過《台灣關係法》，不但再次書寫立法部門「參與」外交事務的案例，創造以制訂國內法的形式，規範美國與無邦交國的特殊關係，更重要的是該法內容之詳實與彈性，給予美國和台灣雙方充分的條件與夠用的保障，得以使台灣在過去40年在安全的外部環境下生存，並且持續發展民主。現在美國友台態度趨於明顯，雙方如何戒慎推進，才是互利之道。

明年美、中兩強將如何處理競爭關係而不至激烈惡化，台、美之間將如何抓住推進關係的機遇而避免傷及兩岸關係，海峽兩岸又如何能在美、中交手的格局中，在大陸慶祝建國70周年而台灣專注總統大選之時，審慎妥適地管理維繫雙邊關係，並為將來重啟對等交流堆砌基礎，都是重大且連動的要務。

新年又「逢九」，期待大家年假期間多多休息、養精蓄銳以應付2019年更多的挑戰。（作者為淡江大學戰略研究所副教授）

(中國時報)