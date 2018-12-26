饒慶鈴上任 要擦亮台東品牌

2018年12月26日 04:11 中國時報 莊哲權 ／台東報導 ／台東報導

台東縣長就職暨交接典禮25日在藝文中心舉行，來賓包括前總統馬英九等近千人，新科縣長饒慶鈴坦言很難超越五星縣長，「但是站在巨人的肩膀上，我可以看得更遠」，她說，黃健庭成功打造了台東品牌，未來將擦亮、深化「台東」的品牌價值。

監誓及監交儀式由原民會主委夷將．拔路兒主持，饒慶鈴一早就在臉書貼文說「本來想穿裙裝，但是害怕走路不夠典雅，只好換回褲裝」，因此，在昨天的就職典禮上，她穿上全身黑色褲裝，內搭白色淡條紋襯衫，顯得幹練、俐落。

饒慶鈴感謝黃健庭9年來在台東創造了許多奇蹟，因為有黃健庭，台東真的不一樣了，她說，讓台東升級，將開啟3個應用程式：開放、整合與創新，她強調，當中央政府的政策愈來愈封閉鎖國，台東一定要更開放，觀念要開放、市場要開放、心胸要開放。

卸任的黃健庭表示，台東已是1個品牌城市，有國際化的格局、有智慧化的布局，他祝福饒慶鈴縣政之路恩典滿溢，親民愛民、用智慧來施政、兌現競選時的承諾，讓台東人民安居樂業、豐衣足食，成為下1個五星縣長。

典禮結束後，饒慶鈴送黃健庭步出會場，縣府員工及民眾夾道歡送，顯得離情依依，隨後，饒慶鈴也到趕到縣議會，向新當選的議長吳秀華道賀，並辦理交接儀式，府、會首長皆為女性，成為台東地方自治史上首例。

(中國時報)