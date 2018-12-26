假錯愕真停損 卡管歹戲落幕

2018年12月26日 04:11 中國時報 黎家維

台大校長管中閔遭卡、未獲教育部聘任，延宕1年終於準備落幕。「突襲」做出重大決定的教育部長葉俊榮自稱做出「勇敢」的決定，民進黨府院黨卻表示對此決定毫不知情，行政院長25日大動作約詢葉部長，祕書長卓榮泰氣憤難平表示要追究責任，葉俊榮也因此辭職了。不管這些人是假迷糊還是真不知，唯一可以確定的是，台大校長的聘任真的不是教育部長1人所能決定的。

管案已經折損賴內閣3位教育部長。今年1月5日管中閔獲選台大校長，教育部長潘文忠雖「卡管」卻不願「拔管」，在4月13日終究抵擋不住壓力請辭，潘部長的辭職聲明圍繞在管案之上，希望「政治操作能就此停止」，內情顯然不單純。繼任的吳茂昆部長在4月19日上台，4月27日正式「拔管」，但隨即引爆民怨，加上其個人兼職、請假、溢領研究費等諸多問題，僅41天便黯然下台，但也算完成階段性任務。再繼任的葉俊榮，上台時蔡總統曾讚其是擅長溝通的部長，希望他能引導各方達成共識，讓問題早日解決。如今葉部長終於在教育部與台大間取得共識，卻背棄了府院黨過去的堅持，讓自己的內閣生涯提早結束。

3位部長對外都說台大校長的聘任案是教育部的權責，連蔡總統到今天都還重申尊重教育部依照權責辦理，不過3位部長都因管案而下台卻也是事實，關鍵就在於「教育部依照權責辦理」只是不折不扣的「假新聞」。我們看到行政院長賴清德接獲葉部長聘管簡訊後，馬上下達「審慎思考」的指示，此外還立刻與蔡總統聯繫，蔡總統更表示重大政策應該多溝通，這些過程完全讓府院介入管案的實情露了餡，哪裡有什麼尊重教育部的權責？

葉俊榮部長「勉予同意」聘任管中閔後，這個「依權責」的決定恐怕連總統與行政院長也無法改變。就客觀而言，管案的炸彈已經宣告解除，而府院「大動作」的不滿以及葉部長的請辭，或許正是用來安撫獨派與卡管派的不滿情緒。且葉部長的辭職只不過比賴院長處理完總預算後的總辭早了1個多月，對蔡政府而言，這個停損的代價不算太大。

專業被政治凌駕後，後遺症的解決方案必然還是走向政治。九合一大選的結果已清楚告訴蔡政府，管案延宕下去只會成為2020選戰的變數，府院在聯手處理完吳音寧、農委會、交通部與環保署後，不可能對此置之不理。而在內閣即將總辭前決定聘管，無論時機與決定，就算加上一點犧牲，仍合乎理性的計算，怎麼看都不像是單一閣員一時的暴衝決定。（作者為國家政策研究基金會高級助理研究員）

(中國時報)