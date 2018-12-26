假錯愕真停損 卡管歹戲落幕

友善列印
中國時報

台大校長管中閔遭卡、未獲教育部聘任，延宕1年終於準備落幕。「突襲」做出重大決定的教育部長葉俊榮自稱做出「勇敢」的決定，民進黨府院黨卻表示對此決定毫不知情，行政院長25日大動作約詢葉部長，祕書長卓榮泰氣憤難平表示要追究責任，葉俊榮也因此辭職了。不管這些人是假迷糊還是真不知，唯一可以確定的是，台大校長的聘任真的不是教育部長1人所能決定的。

管案已經折損賴內閣3位教育部長。今年1月5日管中閔獲選台大校長，教育部長潘文忠雖「卡管」卻不願「拔管」，在4月13日終究抵擋不住壓力請辭，潘部長的辭職聲明圍繞在管案之上，希望「政治操作能就此停止」，內情顯然不單純。繼任的吳茂昆部長在4月19日上台，4月27日正式「拔管」，但隨即引爆民怨，加上其個人兼職、請假、溢領研究費等諸多問題，僅41天便黯然下台，但也算完成階段性任務。再繼任的葉俊榮，上台時蔡總統曾讚其是擅長溝通的部長，希望他能引導各方達成共識，讓問題早日解決。如今葉部長終於在教育部與台大間取得共識，卻背棄了府院黨過去的堅持，讓自己的內閣生涯提早結束。

3位部長對外都說台大校長的聘任案是教育部的權責，連蔡總統到今天都還重申尊重教育部依照權責辦理，不過3位部長都因管案而下台卻也是事實，關鍵就在於「教育部依照權責辦理」只是不折不扣的「假新聞」。我們看到行政院長賴清德接獲葉部長聘管簡訊後，馬上下達「審慎思考」的指示，此外還立刻與蔡總統聯繫，蔡總統更表示重大政策應該多溝通，這些過程完全讓府院介入管案的實情露了餡，哪裡有什麼尊重教育部的權責？

葉俊榮部長「勉予同意」聘任管中閔後，這個「依權責」的決定恐怕連總統與行政院長也無法改變。就客觀而言，管案的炸彈已經宣告解除，而府院「大動作」的不滿以及葉部長的請辭，或許正是用來安撫獨派與卡管派的不滿情緒。且葉部長的辭職只不過比賴院長處理完總預算後的總辭早了1個多月，對蔡政府而言，這個停損的代價不算太大。

專業被政治凌駕後，後遺症的解決方案必然還是走向政治。九合一大選的結果已清楚告訴蔡政府，管案延宕下去只會成為2020選戰的變數，府院在聯手處理完吳音寧、農委會、交通部與環保署後，不可能對此置之不理。而在內閣即將總辭前決定聘管，無論時機與決定，就算加上一點犧牲，仍合乎理性的計算，怎麼看都不像是單一閣員一時的暴衝決定。（作者為國家政策研究基金會高級助理研究員）

(中國時報)

中美台進入逢九關鍵年 台灣要演好美中戰略溝通者

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。