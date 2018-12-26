台東女力出頭天 吳秀華獲選議長

2018年12月26日 04:11 中國時報 楊漢聲 ／台東報導 ／台東報導

25日各縣市長、議員及鄉鎮市代表宣布就職，台東縣議會進行議長及副議長投票，原本預測前縣長吳俊立胞妹吳秀華將與前任副議長陳宏宗2人角逐議長寶座，但隨著陳宏宗在24日宣布退選，議會氣氛緩和許多，最後吳秀華在獲得23位議員的支持成功坐上議長寶座，副議長則由原住民議員林琮翰以22票奪下。

原本有意角逐議長寶座的陳宏宗24日突然宣布棄選，陳宏宗說，這陣子許多新科議員都躲著他，為了不忍心讓同仁有壓力，甚至破壞議會和諧，他決定退出這場選戰，25日的投票果然由吳秀華贏得議長寶座。

吳秀華高齡92歲的父親也親自到場觀禮，分享喜悅，她胞兄吳俊立也曾擔任過台東縣議會議長，「一家2議長」也為地方所樂道。

另外就台東縣當前3大棘手問題，包含美麗灣、焚化爐及知本光電案，吳秀華也表示，「很多難關在前方正等著我們，會與台東縣府共同用高度智慧來一同解決，為台東人謀取最大福利。」

林琮瀚則表示，將配合議長吳秀華在議會的運作，致力議事堂內所有議員和諧，並會確保府會關係；另外林琮翰也是20多年來首位原住民籍擔任副議長一職的議員，他強調，會著重於原住民相關預算監督，來推動有利於原住民的政策。

台東縣議會這次女性議員席次史上最高達9位，議長及縣長也全都是女性，顯現女力出頭天，女性在政治上的崛起成為政壇新力量。

(中國時報)