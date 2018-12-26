台灣要演好美中戰略溝通者

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中國時報
翁明賢

長期以來影響兩岸關係的3個變項：國際體系演變、美國政策調整以及兩岸互動，各自發揮不同的影響效力。在冷戰時期，台灣隸屬美國領導的自由民主集團，兩岸之間互不往來，及至美國採取權力平衡，與北京關係正常化進而建交，牽動兩岸關係的和緩，從民間交流走向制度化協商階段。華盛頓透過《台灣關係法》與美中三公報，表達對於兩岸之間和平交往、對話協商解決紛爭的基本立場，亦即不積極介入的立場，而是單方面強化「美台關係」，而不至於刺激美中和解的大方向。

及至1996年第3次台海危機，美國派出航母介入，清楚表達華盛頓的戰略底線：維持台海和平現狀。其後，台灣政黨輪替，由民進黨執政，牽動台灣內部統獨意識形態的對壘。北京一度嘗試美中共管台海，抑制台灣內部分離態勢，美國則不願意分享台海主導權因而作罷。等到中國經濟崛起，提升外交與軍力全球影響力，2017年之後，北京對台採取雙推戰略：「推動兩岸和平發展、推進祖國完全統一」，如何削弱「美國因素」介入台海事物，成為中國推動「一中全球化」的主要課題，也牽動美、中、台三邊關係的互動。

首先，川普的戰略思考，如何快速實踐競選承諾「美國優先」，發展經濟，讓人民有感，以創造有利於連任的籌碼為主要戰略目標。在國際安全方面，以北京為主要國家安全威脅來源，2019年將持續美中關稅交鋒，以及關鍵科技產業鏈主導權之爭。透過公海自由航行權，挑戰南海中國組建7個島礁的領海主權訴求，並以「印太戰略」軍事同盟機制，制約中國海上絲綢之路的航線通航。

其次，中國在習近平強力統治下，進入第1個建黨百年目標的實踐階段，如何能夠順利平穩邁向2035年社會主義現代化，以及持續加深「一帶一路」倡議的「實體化」機制的建構，應該會在2019年第2屆國際合作論壇後落實。一方面可以抵消美中貿易戰的壓力，亦可以加大北京的全球影響力。

第三、在台灣方面，蔡英文追求連任的戰略目標未變，關鍵在於如何深化現階段改革的成效，透過執政優勢掌握行政資源，並且溫和地配合美國進行的經貿與關稅大戰。面臨九合一選舉後地方諸侯包圍中央的情勢，2019年後的兩岸制度化關係的僵局不會舒緩，北京方面也會有限度、間接地活絡那些接受九二共識縣市政府的交流施惠關係。

台灣以往的國際安全戰略聚焦於「和中、親美、友日」的優先順序，面臨2019年進入2020年總統大選年之際，華盛頓的不反對成為各候選人的關切課題，而北京中意的人選反成為選戰的負面因素。

總之，台灣應在美中戰略競逐下，成為具有「能動性」的棋子，創造與積累在兩強權力平衡天枰上的籌碼分量，秉持「戰略平衡、等距交往」思維，在美中之間扮演「戰略溝通」能量，才能持續「維持穩定與發展」的現狀，爭取台灣最大的戰略利基與兩岸共利互動的契機。（作者為淡江大學國際事務與戰略研究所專任教授、台灣戰略研究學會理事長）

(中國時報)

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