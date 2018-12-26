屏東正副議長 周典論、盧文瑞當選

屏東縣議長周典論（右）順利連任，盧文瑞（左）則搶下副議長寶座。（林和生攝）

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中國時報
／屏東報導

屏東縣正副議長之爭在國民黨屏東縣議會黨團作出決議，最終推出「國國配」，在議長提名周典論、副議長盧文瑞，加上民進黨團作出棄守決定，全數投自己的情況下，周、盧2人毫無懸念，在第一輪便以過半票數，坐上正、副議長寶座。

屏東縣議員選舉國民黨17席、民進黨15席、台聯1席、無黨籍22席，維持三分天下態勢。25日宣誓就職典禮上，牡丹鄉新科議員林彩穎因案遭收押，其餘54位議員均完成宣誓。

但宣誓完畢，進行議長投票時，無黨籍議員鄭清原、林蔡鳳梅、尤慶賀及民進黨籍吳亮慶先後離席，並未參與議長投票，最終周典論以34票拿下議長寶座，其餘包括14席民進黨議員及無黨籍蔣月惠、周陳文彬都投給自己。

進行副議長投票時，鄭清源、林蔡鳳梅及尤慶賀皆回到議場內，投下副議長票，使得盧文瑞以36票當選副議長，得票數比議長高；值得關注的是，國民黨籍議員陸月嬌並未依黨團決議支持盧文瑞，反而投自己一票。

會後吳亮慶強調，投自己跟投廢票意思一樣，民進黨屏東縣黨部主委許展維則指出，吳並無跑票、但也沒投票，已將情況報請黨中央研議，是否處分還需討論；國民黨屏東縣黨部廖婉汝針對陸月嬌跑票部分也強調，還需研議，陸則淡淡說「沒有關係」。

擔任監誓人的屏東地院院長吳進寶致詞時突然將議會事先準備的講稿放在一旁，隨即有感而發的說，代議政治中議員盡職與否攸關整個政黨政治是否健全，如果做不好，無法如實反映民意，代議政治等於少了一環。

(中國時報)

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