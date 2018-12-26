2018年12月26日 04:11 中國時報 華志豪

教育部長葉俊榮宣布「勉予同意」管中閔任台大校長後，行政院卻隨即痛批葉俊榮「完全棄行政倫理於不顧」，揚言要追究其責任。執政團隊的矛盾，讓民眾再一次見識到蔡政府的荒腔走板。民進黨在九合一敗選後，黨籍從政人員不是急於爭食國家資源，就是忙著推諉卸責，政府部門各行其事，讓奄奄一息的賴內閣幾成無政府狀態。蔡英文若再不大刀闊斧重整隊伍，2019年台灣的前途著實讓人憂心。

九合一選舉結束已1個月，令人失望的是，1個月以來人民不僅看不到蔡政府的虛心檢討，反倒看見內閣官員不斷秀下限。促轉會代理主委楊翠，才為了蔣介石肖像以及中正紀念堂的儀隊是否撤除，與國防部、中央銀行、文化部隔空交火。如今葉俊榮一宣布停止「卡管」，行政院卻又表達不同意見，葉也請辭了。政府部會間大亂鬥，凸顯內閣團隊已經各行其是，而蔡總統還繼續兼任閣揆。這樣的政府，真是安定民心不足，製造動亂有餘。

官員的推諉卸責也已成蔡政府的印記，其中，駐日代表謝長廷大概無人能出其右了。日本關西機場事件爆發後，謝長廷將所有責任推給大阪辦事處處長蘇啟誠，逼得不願受辱的他含恨自縊。事件爆發後，謝長廷卻不知低調以對，竟在九合一選舉前高調返台輔選，還大言不慚將當年劫匪陳進興脅持南非武官案的功勞全攬在自己身上。蘇故處長家屬揭發關西事件真相後，他又把責任推給所謂的「假新聞」。如此不忠於職務，忘義於同僚，失信於國人，無德於社會的人，卻仍能穩坐政府高位，叫那些兢兢業業、戮力從公的公務員怎能服氣？

外交部長吳釗燮為何不敢撤換謝長廷？正所謂「己身不正，何以正人？」吳釗燮近日正在安排其機要秘書趙怡翔赴美擔任秘書，並宣稱這項安排是「適才適所」。趙怡翔剛滿而立之年，沒有通過外交特考，並非專業外交官出身，只因為「功在民進黨」，就可以憑藉吳釗燮的權勢駐美，讓那些一步一腳印慢慢熬上來的專業外交官情何以堪？前有立委管碧玲的女婿林子揚赴泰擔任秘書，現下吳釗燮的祕書又將駐美，一而再、再而三的破格任用，難道外交部長年培養的專業外交官都如此不堪任用？蔡政府這樣的安排完全是假公濟私，把國家名器當兒戲。

蔡英文執政以來，官員爭權奪利、推諉卸責，部會間矛盾叢生。從文青吳音寧、總統表姊林美珠、斷電老董陳金德，到陳菊的高雄市府團隊遍布政府高層，哪個不是吃相難看，把國家資源當作政黨、個人利益操弄？

葉俊榮為卡管案解套，更引爆內閣混亂的情況，這樣一個視黨意高於民意的政黨，這樣一群視個人利益大於國家利益的政客，台灣人民在2020年對民進黨還能有什麼期待呢？

（作者為台北論壇基金會主任）

(中國時報)