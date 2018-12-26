賴峰偉、劉陳昭玲 開啟澎湖新紀元

2018年12月26日 04:11 中國時報 陳可文 ／澎湖報導 ／澎湖報導

再續13年前情緣，新科澎湖縣長賴峰偉與連任澎湖縣議長劉陳昭玲老搭檔新組合，澎湖縣府會開啟新紀元，「卓越領航．重返榮耀」，澎湖人期待的全國最幸福城市將到來。

25日澎湖縣長就職典禮，前縣長陳光復親手將印信交接給新任縣長賴峰偉，兩人君子之爭握手互相勉勵，澎湖鄉親鼓掌稱許。賴峰偉拍胸腑保證力推澎湖「經濟五箭」新政策：開闢觀光直航、復育海洋資源、設置海洋科學園區、建構青年創業基地、農業創新活化土地，更當場點名縣府各局處立即交辦新任務啟動新計畫。

另一戰場澎湖縣議會正、副議長選舉如火如荼廝殺中，選前現任議長劉陳昭玲與新科議員藍凱元兩派人馬角逐，地方瘋傳拉票加碼等風聲耳語滿天飛，全縣19席次議員，最後記名投票結果，劉陳昭玲12票、陳雙全13票順利連莊正、副議長。

從政超過30年、地方最資深的民意代表劉陳昭玲眾望所歸蟬聯9任澎湖縣議員，更5連霸議長寶座，名符其實的九五至尊，也寫下澎湖政治史上的閃耀新紀錄。

劉陳昭玲強調，當選是監督、問政、為民服務的開始，肩負所有鄉親的請託與期望，未來4年將是澎湖發展蛻變展翅高飛的關鍵時刻，議會將秉持「監督中有合作，合作中有監督」原則，府會和諧一起打拚。賴峰偉與劉陳昭玲同是國民黨戰友，過去曾經攜手締造澎湖縣是全國第一的歷史，如今再次合作，鄉親引頸企盼璀璨明天精彩可期。

(中國時報)