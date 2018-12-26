不改變 朱立倫憑什麼打敗蔡英文

2018年12月26日 04:11 中國時報 主筆室

最近，網路瘋傳羅智強在休士頓的演講影片，國民黨率先宣布參選總統的羅智強，開場白就是：「我是台灣人，我是中國人，我的中國是中華民國」。在文化、血緣上，羅智強認為他是台灣人，也是中國人，但在政治上，他則是堂堂正正的「中華民國人」。

羅智強承認他的參選的確是「不自量力」，但目的不在當選，而在喚醒過去藍營眾天王避而不談的中心理念，國民黨的總統初選必須要大鳴大放，要求各候選人清楚表態。

台灣文化是中華文化的支脈，台灣人是中華民國國民，本是理所當然。而綠營從李登輝時代開始操作，把文化上的「中國」扭曲成政治上的「中華人民共和國」，企圖從「我不是中華人民共和國人」的政治認同，塑造「我是台灣人，不是中國人」的文化敵意。

「中國人」是文化與血緣的認同，絕大多數台灣人民的祖先來自中國，台灣的語言、風俗習慣皆源自於中國。媽祖、新年雖然來自於中國文化，又有誰會覺得不屬於台灣文化？至於「我是中華民國人」，或者「我不是中華人民共和國人」，則是政治認同的範疇。

「兩岸同屬中國」，事實上不只兩岸，其他國家的人民也可能在文化上認同自己是「中國人」。例如林書豪曾在受訪時說，「很驕傲自己是中國人、父母來自台灣」，這顯然是一種文化上、血緣上的認同，若要談到政治認同，那林書豪認同的當然是「美利堅合眾國」。

本可並行不悖的文化認同與政治認同，綠營卻長期混淆，因為對岸主張「中國是中華人民共和國」，所以台灣人若說自己是中國人，就等於是說自己是「中華人民共和國人」。在這樣的扭曲之下，自然而然，台灣人的「中國人認同」比例就下降了。

原本對兩岸來說，最好的一條路徑是維持文化認同的共識。台灣人、大陸人都是「中國人」，有共同的血緣關係，自然而然地「兩岸一家親」，再逐步進入「融一」的階段，融合發展。之後，就有條件處理彼此之間的政治認同與政治歧異。

各界原本對馬英九上台寄予厚望，但綠營成功利用台灣人民對「中華人民共和國」的憂慮，讓「台灣人」、「中國人」的認同對立起來，削減「我是中國人」、「我是台灣人，也是中國人」的認同比例，這樣的「反中」浪潮，在太陽花運動時達到高峰。

國民黨的怯懦是綠營最好的養分。完全執政8年，國民黨對兩岸路線僅以「維持現狀」沾沾自喜，沒有未來的願景，自然也沒有感動人心的力量。乃至於在太陽花運動之後，國民黨眾天王紛紛「聞中國而避之」，能不提就不提，遺忘「中國國民黨」的黨名就有「中國」2字，有什麼資格逃避責任，有什麼理由避談「中國」、避談「我是中國人」？

中國國民黨的使命就是要彌合「台灣人」與「中國人」認同。2014年的太陽花運動由於綠營過度的政治操作，引起社會反感，加上2016年民進黨執政後，跳票連連，反成為「台灣人是中國人」的認同開始回升的轉折點。

「我是台灣人，不是中國人」的認同開始下滑，「我是台灣人，也是中國人」開始止跌回升。根據杜克大學調查，從2013年底到2017年底，台灣人支持加強兩岸經貿關係的比例增加2成之多，達59%，支持降低者則下滑近3成，僅剩14%左右，且有將近7成的人認為，兩岸關係緊張，會使得台灣經濟變得比較不好。

在民意迫切希望深化兩岸關係的情勢下，政大選研中心調查，民進黨的支持率由2015年的31.2%高峰，一路下滑到2018年6月的21.7%，從2013年以來，首次落後國民黨近3.6%。

無論從理想面或現實面，兩岸政策都是國民黨最重要的資產。國民黨黨內初選已經開跑，各路天王逐一站出來表態。民調最高的朱立倫，在卸任新北市長後，已展現積極承擔的姿態，就更應該第一個站出來，清楚宣示，他會彌合「台灣人」與「中國人」的認同臍帶。而第一件要做的，就是坦率說出：「我是台灣人，我也是中國人。」

(中國時報)