池上良質米競賽 彭衍桔奪冠

「池上鄉107年第2期作稻米品質競賽」決賽圓滿落幕，獲得特等獎與優等獎的農民合影。（莊哲權翻攝）

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中國時報
／台東報導

「池上鄉107年第2期作稻米品質競賽」全鄉決賽圓滿落幕，池上鄉公所表示，這次稻米品質比賽競爭相當激烈，前3名參賽者分數相差不到1分，可說是旗鼓相當，比賽結果由彭衍桔拿下冠軍，他說，等這個冠軍已經等很久了。

口感取勝 70歲老農圓夢

由池上鄉公所主辦的稻米品質競賽，在池上鄉多力米故事館登場，主辦單位表示，這次比賽戰況激烈，10位入圍特等獎之農友分數都來到85.55分以上，而第11名之優等農友成績為85.18分，特等獎與優等獎之差不到0.4分。

而這次的「冠軍米」由70歲的老農彭衍桔以89.74獲得，彭衍桔已有多屆入圍，但是都與冠軍無緣，這次以口感取勝，拿到第1名，他激動地說「等很久了」；另外，彭振盛以89.36分拿下亞軍，季軍則為89.2分，由邱煥森農友獲得，前3名分數相差不到1分，可說是旗鼓相當。

特等獎10名 每名25萬元

此次入圍特等獎之前10名參賽者每名頒發25萬元獎勵金、10位入圍優等獎則分別獲得10萬元獎勵金，這次比賽更加入了年輕生力軍，第1次參賽就入圍。

鄉長張堯城表示，池上米質競賽一直秉持公平、公正、公開之精神，期能精益求精提升本鄉池上米品質，「池上米」一直為台灣稻米達人比賽之常勝軍，107年度1期作成績更在賽中大放異彩，本次競賽也可說是明年重登全國冠軍寶座的熱身賽。

(中國時報)

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