新韓流才能拚2020

2018年12月26日 04:11 中國時報 主筆室

新北市長朱立倫卸任後，隨即宣布將爭取國民黨提名參選2020總統，「2020我的目標很清楚，就是要為台灣打拚，為人民打拚。」但時值縣市長就職，「強碰」全台最夯的韓流，即便是藍營的「太陽」也難攖其鋒，此一重大宣示並沒有掀起太大的波瀾。

國民黨在九合一選舉中，一舉攻下15個城池，獲得壓倒性的勝利，藍綠版圖大洗牌，地方包圍中央態勢確立。在黨內還沉浸在勝選的喜悅中，有意問鼎大位的老藍男們，忘了2016年人人怯戰的窘態，如今個個都活過來了，一場2020年總統大位的權鬥角力戰也揭開序幕。

因為形勢大好，國民黨2020年總統大選的卡位戰不再隱晦，相較過去的忸怩作態，期待黃袍加身的宮廷劇，在歷經「韓國瑜經驗」的洗禮後，都有所覺悟。

嚴格來說，黨內太陽在九合一選舉都各有角色扮演，都各有戰功。但關鍵還是韓流捲起的千堆雪，以摧枯拉朽之勢帶動國民黨大勝，也啟動了黨內世代交替的按鍵。

年紀不是世代交替的關鍵，有人年紀輕，可是思維卻老舊、包袱很沉重。韓國瑜或許並不年輕，但他在整個選戰中所展現的新思維改變了台灣選舉史，成功引發一場政治革命，讓黨內太陽們相形見絀，難望其項背。

因為「討厭民進黨」成為國內第一大黨，因為「韓式風格」扭轉了選民對國民黨的既定印象，讓九合一選舉出現了翻天覆地的轉變。檯面上的老面孔，不能只想搭順風車，唯有另外帶動新風潮，或有取代韓流的能力，才有可能延續韓流的戰果，拿回執政權。

(中國時報)