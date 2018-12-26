新韓流才能拚2020

友善列印
中國時報
主筆室

新北市長朱立倫卸任後，隨即宣布將爭取國民黨提名參選2020總統，「2020我的目標很清楚，就是要為台灣打拚，為人民打拚。」但時值縣市長就職，「強碰」全台最夯的韓流，即便是藍營的「太陽」也難攖其鋒，此一重大宣示並沒有掀起太大的波瀾。

國民黨在九合一選舉中，一舉攻下15個城池，獲得壓倒性的勝利，藍綠版圖大洗牌，地方包圍中央態勢確立。在黨內還沉浸在勝選的喜悅中，有意問鼎大位的老藍男們，忘了2016年人人怯戰的窘態，如今個個都活過來了，一場2020年總統大位的權鬥角力戰也揭開序幕。

因為形勢大好，國民黨2020年總統大選的卡位戰不再隱晦，相較過去的忸怩作態，期待黃袍加身的宮廷劇，在歷經「韓國瑜經驗」的洗禮後，都有所覺悟。

嚴格來說，黨內太陽在九合一選舉都各有角色扮演，都各有戰功。但關鍵還是韓流捲起的千堆雪，以摧枯拉朽之勢帶動國民黨大勝，也啟動了黨內世代交替的按鍵。

年紀不是世代交替的關鍵，有人年紀輕，可是思維卻老舊、包袱很沉重。韓國瑜或許並不年輕，但他在整個選戰中所展現的新思維改變了台灣選舉史，成功引發一場政治革命，讓黨內太陽們相形見絀，難望其項背。

因為「討厭民進黨」成為國內第一大黨，因為「韓式風格」扭轉了選民對國民黨的既定印象，讓九合一選舉出現了翻天覆地的轉變。檯面上的老面孔，不能只想搭順風車，唯有另外帶動新風潮，或有取代韓流的能力，才有可能延續韓流的戰果，拿回執政權。

(中國時報)

不改變 朱立倫憑什麼打敗蔡英文 百人改革先鋒的遺珠

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。