2018年12月26日 04:11 中國時報 黃清龍

上周二中共舉辦改革開放40周年慶祝大會，特別表揚100位改革先鋒，但引起更多討論的卻是不在名單上的遺珠。

百人名單首先吸引大家注意的是BAT（百度、阿里巴巴、騰訊）創始人李彥宏、馬雲、馬化騰，還有民營企業家劉永好、李書福、李東生、柳傳志，體育界的郎平、姚明、許海峰，諾貝爾醫學獎得主屠呦呦、雜交水稻專家袁隆平、SARS防疫功臣鍾南山，他們都是各行各業翹楚，也符合三擁護（擁護中共領導、社會主義制度、基本國策）的要求。

據了解，百人先鋒評選單位把政治標準放在首位，並以推進改革開放的功績作為衡量標準，全大陸各地共推薦出536名人選，經過初審、複審等7步驟層層篩選，由大陸國家主席習近平親自拍板，確定最後百人名單。

經濟學家只有兩位入選，一位是以《走向繁榮的戰略選擇》一書聞名的厲以寧，另一位是從台灣去的林毅夫。厲以寧是李克強北大的導師，林毅夫乃當今中南海的國師，榮膺百人之列不在話下。至於最早發表「擇優分配原理」的經濟學家茅于軾，以及被稱為「市場經濟祖師爺」的胡敬璉，雖然對大陸市場化經濟也有重大貢獻，但因「主張政改」或「屢提忠告」而被列為不受歡迎人物，「落榜」並不意外。

但最大的遺珠卻是華為創辦人任正非。華為是全球五百強中唯一未上市的企業，創始人任正非鮮少公開露面，最近卻因中美貿易戰衍生華為公主孟晚舟被捕事件，成為中外媒體的焦點。但以華為在中國先進科技發展的突出地位，要說對改革開放的貢獻，任正非絕對不在馬雲、馬化騰等人之下，因此他未能入選引起許多猜測。據說是中共官方與華為達成默契，為了保護華為，刻意將他排除在名單之外。

除了表揚百名改革先鋒，慶祝大會還授予10名外籍人士改革友誼獎章，包括美國、日本兩人入選，德國、瑞士、英國、法國、新加坡、西班牙各一人入選。不過，前美國國務卿季辛吉落選卻令外界跌破眼鏡。自1971年首次訪中以來，季辛吉前後70多次前往中國，始終活躍在中美關係領域，與毛澤東、鄧小平、江澤民、胡錦濤、習近平等五代中共領導人都建立了「私交」。可以說，無論怎麼看，季辛吉都是中國改革友誼獎章的不二人選。然而他終究還是落選了，原因何在？

首先是儘管季辛吉對中美破冰有過重大貢獻，但長期以來他將中美關係當做一門生意來經營，多少影響到中國高層對他的觀感。尤其他2011年6月訪問中國時，正值中共領導層換屆前一年，季辛吉試圖左右逢源，先在北京會見了習近平、李克強、李源潮、王岐山等中國領導層的年輕一代之後，又專程跑到重慶會見了薄熙來，並稱讚「重慶模式」與「唱紅打黑」，讚許薄熙來的「遠見卓識」，這趟重慶行使他透支了在中國的信譽。

今年8月，有媒體爆出季辛吉曾建議美國總統川普採行「聯俄抗中」，儘管季辛吉與美國政府都未回應，但無疑又一次使他在習近平心中的形象減分。最終得獎的人是與季辛吉同為美中關係全國委員會副主席的羅伯特‧庫恩，他曾出版《他改變了中國：江澤民傳》，得獎理由是「致力於向世界講述當代中國」。

(中國時報)